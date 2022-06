Eis: levenslang tegen verdachten moord Peter R. de Vries

Connect on Linked in

Tegen Delano G. (22) en de Pool Kamil E. (36) hebben twee officieren van justitie voor de rechtbank in Amsterdam dinsdag levenslange gevangenisstraf geëist voor het neerschieten van Peter R. de Vries, 6 juli vorig jaar. Dat gebeurde aan het begin van de avond in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. De Vries overleed op 15 juli in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Medeplegers

Op basis van het onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat G. de schutter was. Kamil E. heeft volgens de officier vooraf verkenningen gedaan, de schutter met wapens en munitie naar de plaats delict gebracht, de schutter diverse aanwijzingen gegeven en naderhand de vluchtauto bestuurd.

Het OM ziet beide verdachten als volle medeplegers van de moord op De Vries. Daarnaast vervolgt het OM de twee voor het bezit van de vuurwapens en munitie die zij die dag voorhanden hebben gehad, waaronder het vuurwapen waarmee de moord is gepleegd.

Geen tijdelijke gevangenisstraf

Het OM acht wettig en overtuigend bewezen dat beide verdachten heel goed wisten wíe zij gingen vermoorden en wát de rol van dit beoogde slachtoffer was in onze maatschappij. De verdachten konden dan ook weten dat de door hen te plegen moord tot een grote schok in de maatschappij zou gaan leiden, vindt het Openbaar Ministerie.

Een van de officieren zei: ‘Het feit is zo buitengewoon ernstig, de persoon van de verdachten – zonder enige wroeging of zelfs maar begin van inzicht – is zo vreselijk zorgelijk en de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo volstrekt onaanvaardbaar, dat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in deze zaak kan worden volstaan. (…) Zijn dood heeft heel Nederland geschokt en in diepe rouw gewenteld. Dit geldt in het bijzonder voor de vele mensen die vanuit zijn verschillende rollen met hem te maken hebben gehad en altijd op hem konden rekenen, tot de dag van 6 juli 2021.’

Bewijs

Dankzij alerte getuigen en zeer snel optreden van de politie kon drie kwartier later de vluchtauto worden getraceerd op snelweg A4 en de bestuurder en de bijrijder worden aangehouden, dat waren E. en G.. In hun requisitoir presenteerden de officieren met behulp van een video-compilatie een grote hoeveelheid bewijsmateriaal.

Locatiegegevens van de gebruikte telefoons laten zien dat E. zich in de periode tussen 22 en 28 juni 2021 veelvuldig heeft opgehouden in de directe omgeving van de studio van RTL Boulevard, kennelijk om de omgeving te verkennen. Camerabeelden hebben volgens de recherche aangetoond dat E. op 23 juni en op 28 juni voorverkenningen in de buurt van de latere plaats delict heeft uitgevoerd waarbij hij Peter R. de Vries heeft gevolgd naar de parkeergarage waar waar zijn auto stond geparkeerd.

Uit de berichten op de ontsleutelde Google Pixel telefoon die in de vluchtauto was aangetroffen blijkt dat E. op 6 juli rond 16.00 in Rotterdam in zijn auto heeft staan wachten op G. waarna ze gezamenlijk naar Amsterdam zijn gegaan. Ook wordt duidelijk dat er voorafgaand en na afloop van de liquidatie door beide verdachten gebruik is gemaakt van deze telefoon.

Rondje

Op camerabeelden is te zien dat beide verdachten op 6 juli kort voor de liquidatie samen het rondje lopen dat de 36-jarige verdachte al meerdere keren eerder heeft gelopen waarbij hij de latere schutter alles laat zien en uitleg geeft. Op camerabeelden is ook te zien dat de latere vluchtauto meermalen rondjes reed rond het tijdstip en in de buurt van de plaats delict. Ook getuigen hebben dat verklaard.

Schotresten

Nadat de verdachten waren aangehouden werd in de vluchtauto een zwarte pet en camouflagekleding aangetroffen die pasten bij het signalement dat getuigen van de schutter hadden gegeven en zoals ook op de beelden is te zien. Na onderzoek is gebleken dat het wapen dat in de vluchtauto werd aangetroffen, een illegaal omgebouwd gas- en alarmpistool, daadwerkelijk is gebruikt om Peter R. de Vries neer te schieten. Op het gebruikte wapen zijn vingerafdrukken en dna van G. aangetroffen.

Op de eveneens in de vluchtauto aangetroffen pistoolmitrailleur en patroonhouders met munitie werd dna-materiaal van beide verdachten aangetroffen. Op de handen van de beide verdachten zijn schotresten aangetroffen.

Nog een Pool

De Pool Kamil E. vandaag bijvoorbeeld met een nieuwe verklaring. Hij zei dat er nog een Pool in zijn auto had gezeten maar gaf daarover verder geen opheldering. Hij ontkende nogmaals te hebben geweten dat er sprake zou zijn van een Pool. Verdachte Delano G. bleef zich de gehele dag beroepen op zijn zwijgrecht.

Rol als vertrouwenspersoon

De zaak richtte zich vandaag op de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. In dit dossier zit dus geen bewijs dat de moord op Peter R. de Vries te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Maar, zo zeiden de officieren vandaag, gezien de voorgeschiedenis met de broer en de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft het er wat het OM betreft alle schijn van dat Peter R. de Vries zijn rol als vertrouwenspersoon van die kroongetuige met de dood heeft moeten bekopen.

Volgende week is het pleidooi van de advocaten. De uitspraak is op 14 juli.