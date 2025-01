21 januari 2025

Eis: tien jaar voor auto vol aanvalsgeweren

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam ruim tien jaar cel geëist tegen een 38-jarige man en tien jaar cel tegen een vrouw (43) voor betrokkenheid bij een flinke voorraad vuurwapens. Beide verdachten zijn voortvluchtig. In oktober 2020 zijn in een garagebox in Ravels (B) automatische geweren, handvuurwapens, munitie en geluiddempers gevonden.