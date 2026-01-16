Eis: tot 24 jaar cel en tbs tegen Drontens stel voor ‘executie op klaarlichte dag bij speeltuin’



De man wordt ervan verdacht dat hij op 9 september 2024 rond 16.15 heeft geprobeerd zijn buren dood te schieten voor een woning aan de Blaasbalg in Dronten. Een 30-jarige buurman overlijdt. Een 32-jarige man en een 39-jarige vrouw raken zwaargewond. Het OM verdenkt de 47-jarige vrouw van de verdachte van het medeplegen van moord en twee keer een poging daartoe.

‘Maté’

‘Ze zijn er’, zegt de vrouwelijke verdachte tegen haar man als de auto van de buren die middag aan komt rijden. Op de deurbelcamera van de verdachten is volgens het OM te zien hoe het stel de buren buiten opwacht. Er ontstaat vrijwel meteen een woordenwisseling tijdens de al langer lopende burenruzie. Dan lijkt het voor de vrouwelijke verdachte genoeg geweest. ‘Maté’, zegt ze in het Papiaments tegen haar man. Oftewel: dood hem/haar.

De man begint vervolgens te schieten op de twee slachtoffers die het dichtst bij hem staan. Vervolgens loopt hij naar de auto, waar het derde slachtoffer nog in zit. Ook dit slachtoffer wordt neergeschoten. Na het herladen van zijn wapen schiet hij wederom op de eerste twee slachtoffers, die dan al voor dood op de grond liggen.

Ik heb drie mensen doodgeschoten

Het derde slachtoffer, dat nog in de auto zit, smeekt de vrouwelijke verdachte om 112 te bellen. Die doet echter het tegenovergestelde. Ze blijft tegen hem schreeuwen totdat haar man het slachtoffer met zes kogels doodschiet. Kort na het incident belt de mannelijke verdachte zelf de politie. ‘Ik heb drie mensen doodgeschoten’, vertelt hij. Op de deurbelcamera is te zien hoe z’n vrouw zich op straat tot één van de slachtoffers richt: ‘Door jou is dit gebeurd!’.

Samen

‘De verdachten handelen samen’, stelt de officier van justitie in de rechtbank. ‘Zij zegt “schiet”, hij schiet. Zij wijst naar het derde slachtoffer, hij gaat naar het derde slachtoffer. Zij roept “maté” als hij bij het derde slachtoffer is, hij schiet op het derde slachtoffer’. Dat de man later verklaart zijn vrouw niet te hebben gehoord is volgens het OM niet aannemelijk. Op de camerabeelden van de deurbel is de herhaaldelijke oproep van de vrouw duidelijk te horen.

Voorbedachte raad

Volgens het OM is er daarnaast sprake van voorbedachte raad. ‘Het wapen is niet meegenomen ter bescherming, zoals verdachte heeft verklaard’, stelt de officier. ‘Het is meegenomen voor de aanval’. Camerabeelden tonen aan dat de drie slachtoffers vlak vóór en tijdens het incident proberen om de situatie te kalmeren. Daarnaast is niet gebleken dat één van de verdachten verbaast lijkt over of protesteert tegen datgene wat er gebeurt. Integendeel: ook als de drie slachtoffers al hulpeloos op straat liggen, worden twee van hen opnieuw beschoten.

Executie bij speeltuin

Over de ernst van de feiten is de officier helder. ‘Verdachten hebben een executie uitgevoerd. Op klaarlichte dag bij een speeltuin in een woonwijk. Voor het huis waar hun eigen dochter aanwezig was. Zij hebben het overleden slachtoffer zijn grootste recht, het recht op leven, afgenomen. De andere slachtoffers zijn voor de rest van hun leven fysiek en psychisch beschadigd.’

Strafeisen

Volgens het OM is alleen een onvoorwaardelijk vrijheidsbenemende straf voor beide verdachten op zijn plaats. Daarbij weegt het OM mee dat deskundigen bij de mannelijke verdachte PTSS en een depressieve stoornis hebben vastgesteld. Zij adviseren dan ook om de feiten (tenminste) verminderd toe te rekenen aan deze verdachte. Tegen de 49-jarige verdachte uit Dronten eist het OM 24 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging.

De 47-jarige vrouw uit Dronten krijgt, wat het OM betreft, vijftien jaar celstraf. Tot slot vraagt het OM de rechtbank om beide verdachten een gedragsbeïnvloedende maatregel op te leggen.

De rechtbank doet op 13 februari uitspraak.