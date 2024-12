Eis: tot 28 jaar cel tegen verdachten doodschieten marechaussee op Curaçao

Jonge kinderen Brood werd neergeschoten terwijl de overvallers het huis leeghaalden. Zijn weduwe beschreef vrijdag voor de rechtbank als getuige dat de drie overvallers daarbij zeer gewelddadig waren. De jonge kinderen waren getuige.

De verdachten werden enkele dagen na de schietpartij gearresteerd.

Hoger

Tegen de 20-jarige Amon F. is 28 jaar cel geëist, tegen de 23-jarige Aivano M. 20 jaar en tegen de 26-jarige Claverzjion N. 18 jaar. Een vierde verdachte was volgens de officier van justitie chauffeur: de 27-jarige Glennson Z.. De eis tegen hem is 5 jaar cel.

De eis tegen F. is hoger dan die tegen de andere verdachten omdat hij ook verdacht wordt van het neerschieten tijdens een ruzie van de 25-jarige Tahir Jansen, in september 2023. de twee hadden onenigheid over een partij vapes.

Op 29 januari is de uitspraak.