Medewerker Koninklijke Marechaussee doodgeschoten op Curaçao

Connect on Linked in

Op Curaçao is een medewerker van de Koninklijke Marechaussee doodgeschoten bij woningoverval. Volgens de Kmar hadden inbrekers zich in de vrijdagnacht 31 mei toegang verschaft tot zijn woning.

Grenstoezicht

Volgens de NOS werkte de man op Curaçao in het kader van de versterking van grenstoezicht op de luchthaven. Het is niet duidelijk of de woningoverval te maken had met zijn werk.

De man was 49 jaar oud en werkte sinds 2001 bij de Koninklijke Marechaussee en inmiddels twee jaar bij de Brigade Caribisch Gebied.

Auto

Hij zat ’s avonds laat met zijn vrouw op het terras van hun huis. Toen hij poolshoogte ging nemen omdat er een geluid was gehoord ging hij op onderzoek uit en klonk daarna een schot.

Er zouden drie mannen met maskers in het het huis zijn binnengedrongen. Een van hen had een vuurwapen bij zich. De vrouw heeft hen geld en autosleutels afgegeven.

De mannen doorzochten het huis en namen de auto mee. Volgens de politie is de auto inmiddels teruggevonden.