Eis: tot tien jaar cel voor cokesmokkel via Noordzeekanaal

Voor de rechtbank op Schiphol heeft het Noord-Hollandse Openbaar Ministerie vrijdag straffen tot tien jaar gevangenisstraf geëist voor de invoer van 1122 kilo cocaïne in Noordzeekanaalgebied. Onder de verdachten is een corrupte havenmedewerker.

‘Toplijn’

De smokkel verliep via de vaarroute van Ecuador naar het Noordzeekanaalgebied in Amsterdam en Zaandam. ‘Een toplijn’ hoorde de politie een van de verdachten zeggen. De 43-jarige Iwan Z. uit Purmerend had mogelijkheden om een container met cocaïne ongezien van een containeroverslagterrein te laten halen. Het plan was de container te lossen op een veilige plek en dan de container ongezien weer op zijn plaats terug te zetten.

‘Niemand die door heeft dat hij even verdwenen is’, zei de man in een door de politie afgeluisterd gesprek.

Mislukt

De actie mislukte op 12 juli 2022. Vier mannen werden op heterdaad betrapt nadat er in een container in totaal 1122 kilo cocaïne tussen balen cacao werd aangetroffen door politie.

Een corrupte havenmedewerker (29) maakte het mogelijk dat een vrachtwagen, bestuurd door een 55-jarige man uit Enkhuizen, die ochtend het beveiligde terrein kon op- en afrijden. De 27-jarige Kevin K. is de vierde verdachte.

De groep wordt ervan verdacht gezamenlijk de cocaïne Nederland te hebben binnengesmokkeld.

Trailer

Het onderzoek begon nadat op 4 februari 2021 uit informatie van het TCI (Team Criminele Inlichtingen) bleek dat er cocaïne in containers werd ingevoerd en het kenteken van een trailer werd genoemd. De gebruikers van deze trailer bleken Kevin K. uit Purmerend en een 55-jarige man uit Enkhuizen te zijn.

Het containeropslagbedrijf bezocht werd in onderschepte en versleutelde chats al genoemd door de 43-jarige verdachte: ‘…Haven in Amsterdam en Zaandam zijn van ons en kunnen daar alles doen wat we willen, ook wasstraat is daar’.

Een 29-jarige man uit Dijk en Waard werkte bij dat bedrijf, dat een terminal aan het water had in zowel Zaandam als Amsterdam. Hij bleek de persoon te zijn die dit mogelijk kon maken.

Heterdaad

Een observatieteam van de politie zag op 12 juli 2022 de vrachtwagen wegrijden, gevolgd door een auto met één van de andere verdachten.

De vrachtwagen kon het terrein oprijden nadat de bestuurder vlak ervoor de havenmedewerker belde, die de poort voor hem opende. De registratie van de container in het systeem werd gewist, zodat het net leek alsof de container met cocaïne nog op het terrein stond, terwijl die in werkelijkheid naar een plek werd gebracht waar de cocaïne kon worden veiliggesteld. De politie greep echter al eerder in.

Bewijs

Volgens justitie heeft het onderzoek naar de cocaïnesmokkel veel bewijs tegen de verdachten opgeleverd. Er is niet alleen de observatie, maar er zijn ook tapgesprekken, afgeluisterde gesprekken in de auto en telefoongegevens.

Tegen Iwan Z. en Kevin K. eiste de officier van justitie tien jaar cel. Tegen de havenmedewerker is de eis negen jaar cel en de chauffeur hoorde zes jaar gevangenisstraf eisen.

Geld

Uit het onderzoek is gebleken dat drie van de verdachten ook nog geld hebben verdiend aan een eerder transport dat plaatsvond in december 2021. Op basis van onderschepte communicatie tussen de verdachten, berekende de recherche dat de 43-jarige man uit Purmerend en de 27-jarige man uit Purmerend per persoon 1.138.750 euro aan dit transport hebben verdiend en de 29-jarige verdachte 22.000 euro.

Het Openbaar Ministerie heeft geëist dat dit geld aan de mannen wordt ontnomen.