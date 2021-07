Eis: tot zes jaar cel tegen Hagenaars voor grondstoffen synthetische drugs

Connect on Linked in

Justitie heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Haag zes en drie jaar cel geëist tegen twee Hagenaars van 45 en 49 vanwege het invoeren en leveren van grondstoffen voor synthetische drugs. Het onderzoek startte toen in Duitsland enkele duizenden kilo’s grondstoffen voor het produceren van mdma werden onderschept, die waren bestemd voor de 49-jarige Hagenaar.

(Beeld uit archief)

4.000 kilo grondstoffen

Nadat de politie zag dat de Hagenaar met dozen aan het sjouwen was, werd in een opslagbox vervolgens ruim 4.000 kilo aan grondstoffen aangetroffen. De opslagbox werd gehuurd door de 49-jarige verdachte samen met een 45-jarige Hagenaar. Uit het onderzoek is volgens justitie gebleken dat die laatste het initiatief nam en de boel coördineerde. De 49-jarige man was uitvoerend personeel.

Encrochat

De grondstoffen die werden aangetroffen kunnen worden gebruikt voor de productie van mdma of als versnijdingsmiddel voor heroïne. Uit gekraakte Encrochat-berichten van de 45-jarige verdachte zijn gesprekken gevonden waaruit blijkt dat hij afspraken maakte met afnemers over handel in deze grondstoffen. In totaal huurden de twee Hagenaars twee opslagboxen, omdat de handelswaar niet meer paste in één box.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de 45-jarige hoofdverdachte zes jaar cel. Ook wil justitie dat hij 400.000 euro crimineel geld aan de staat terugbetaalt. Tegen de 49-jarige medeverdachte eiste het OM drie jaar gevangenisstraf. Dat hij ook aanzienlijk voordeel heeft gehad aan de handel, vond het OM niet bewezen.