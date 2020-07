Eis: tot zeven jaar cel wegens witwassen miljoenen

Connect on Linked in

De officier van justitie in Amsterdam heeft dinsdagochtend tegen drie mannen en een vrouw straffen geëist tot zeven jaar cel wegens witwassen van 12,8 miljoen euro. De vier verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Ze hebben de Colombiaanse en Albanese nationaliteit. In september 2019 zijn ze in Amsterdam aangehouden. De politie nam de miljoenen in beslag tijdens doorzoekingen van twee woningen in het Amsterdamse centrum en op IJburg.

Taalgebruik

De geldvoorraad was in koffers verpakt.

Het politieonderzoek startte in februari 2019 naar aanleiding van onder meer informatie uit eerdere onderzoeken. Een aantal personen uit Colombia zou zich volgens die informatie bezighouden met de invoer van cocaïne van Colombia naar Nederland en met het verkopen ervan. In het onderzoek werden telefoons getapt en met microfoons vertrouwelijke communicatie opgenomen. In de diverse afgeluisterde gesprekken viel het de politie op dat er sprake was van “versluierd taalgebruik” dat zou kunnen wijzen op drugshandel.

Kasboeken

Volgens het Openbaar Ministerie biedt het onderzoek veel aanwijzingen dat het aangetroffen bedrag van 12,8 miljoen euro afkomstig is uit drugshandel. Zo zijn er in de doorzochte woningen kasboeken aangetroffen waarin melding wordt gemaakt van geldbedragen die overeenkomen met de prijs van een kilo cocaïne. Uiteindelijk heeft het OM besloten de verdenking van cocaïnehandel te laten vallen omdat de verdachten ‘nooit daadwerkelijk zijn gezien met verdovende middelen’. De officier van justitie in haar requisitoir: ‘Het heeft er alle schijn van dat het aangetroffen grote geldbedrag afkomstig is van drugshandel, maar in deze zaak is daar onvoldoende bewijs voor.’

Criminele organisatie

Het OM heeft wel celstraffen geëist wegens het lidmaatschap van een criminele organisatie, van februari tot medio september 2019. Volgens het OM is daar wel bewijs voor: camerabeelden, opgenomen gesprekken en aangetroffen kasboeken. De verdachten betaalden ook vrijwel alles altijd contant, alsof zij geen sporen wilden achterlaten.

De officier heeft het in haar eisen ‘torenhoge bedrag’ waar de organisatie mee gepakt is meegewogen in haar eisen. Tegen de 53-jarige vrouw eiste de officier zeven jaar cel, tegen een 50-jarige man eiste ze zes-en-een-half jaar cel, tegen een 41-jarige man zes jaar cel en tegen man van 22 jaar vijfeneenhalf jaar cel.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Drie van de vier verdachten zitten nog vast.