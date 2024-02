Eis: twee jaar voor zware ontploffing in hartje centrum Amsterdam

Connect on Linked in

De officier van justitie in Amsterdam heeft dinsdagmiddag een celstraf van drie jaar geëist – waarvan twaalf maanden voorwaardelijk – voor het veroorzaken van en zware ontploffing in de Amsterdamse Leidsestraat. De verdachte is een 20-jarige man uit Hilversum.

(Beeld Mizzle Media, Michel van Bergen)

Schoonmakers

Op 9 augustus 2023 ging er een explosief bij een Shoarmazaak in de Leidsestraat in het centrum van Amsterdam. Dat gebeurde om 05.00 in de ochtend toen er nog twee schoonmakers in het restaurant aan het werk waren.

De explosie ging gepaard met een schokgolf, hitte, en rondvliegend glas en metalen brokstukken. Volgens de officier van justitie waren de schoonmakers op een meter of vijf afstand aan het werk.

De knal was pijnlijk en hun gehoor werd beschadigd.

Door getuigen kon de politie heel snel twee verdachten, van 19 en 20 jaar oud, aanhouden. De zaak van de 19-jarige verdachte komt pas op een later moment voor de rechter.

Motief niet duidelijk

Op camerabeelden is te zien dat de beide verdachten richting het restaurant lopen. Vervolgens is te zien dat de 19-jarige een poster aanbrengt met daarop een bedreigende en intimiderende tekst.

De verdachte die dinsdag op de zitting was, heeft volgens de officier van justitie het explosief tot ontploffing gebracht.

Het motief voor de daad is niet duidelijk geworden. De verdachte zou ‘door bekenden van de straat’ zijn gevraagd om wat bij te verdienen. Aanvankelijk wilde hij niet, maar uiteindelijk deed hij het toch. Wie die personen waren die hem dit hadden gevraagd, heeft de verdachte niet willen zeggen.

Dna-bewijs

Behalve getuigenverklaringen en camerabeelden is er ook dna-bewijs. Er is dna van de verdachte aangetroffen op een tas die vlak na het plaatsen van het explosief is weggegooid.

De officier van justitie stelde dat het hier om criminele samenwerking tussen meerdere personen ging, waarbij het risico voor de schoonmakers en anderen voor lief werd genomen.