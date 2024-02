Eis van 14 jaar cel en dwangverpleging voor moord op Laura Skoczylas

Print This Post

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste vandaag in de rechtbank van Roermond 14 jaar cel en tbs tegen de 40-jarige Ramon P. Hij wordt verdacht van doodslag op zijn 24-jarige ex-vriendin Laura Skoczylas.

Geweld

Na een achtervolging en een ruzie bracht de verdachte zijn Poolse ex-vriendin in de vroege ochtend van 24 november 2021 met geweld om het leven door haar hals dicht te knijpen en haar te wurgen.

Hij liet haar levenloze lichaam achter in een greppel bij een bosje aan de Ringbaan-Zuid in Weert. De politie vindt haar lichaam die dag rond half drie in de middag. Ramon P. meldde zich nog dezelfde dag bij de politie.

Laura was in 2020 samen met haar vriend Piotr naar Nederland gekomen en werkte bij DHL in Zaltbommel. Tijdens een relatiebreuk met Piotr leerde ze daar P. kennen. Nadat die relatie spaak liep, keerde ze terug bij Piotr, schrijft De Limburger.

Doodsangsten

‘De verdachte heeft een, korte maar ongezonde, relatie met Laura gehad’, zei de officier van justitie woensdag op zitting. ‘Hij was wantrouwend, controlerend, bezitterig en gewelddadig richting Laura. Contact met andere mannen werd niet getolereerd. Toen de relatie verslechterde heeft zij geprobeerd het contact te verbreken met de man waar zij doodsangsten voor uitstond. Daar werd door de verdachte geen gehoor gegeven. Ze werd achtervolgd, van de weg geramd, nagenoeg bewusteloos geslagen en gewurgd. Allemaal omdat de verdachte niet kon verkroppen dat zij geen contact meer met hem wilde.’

Geweld

In het verleden is P., die volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis heeft, meermaals veroordeeld voor geweld. Uit de gedragsdeskundige rapportages komt naar voren dat zijn relaties telkens met een gevangenisstraf zijn geëindigd.

Volgens het OM is naast een gevangenisstraf een langdurige en intensieve behandeling noodzakelijk. ‘Het risico dat de verdachte, als hij onbehandeld blijft, mogelijk opnieuw een levensdelict zal begaan is volgens de deskundigen groot’, aldus de officier van justitie.

Ramon P., afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, stelde woensdag dat al zijn eerdere verklaringen niet waar waren, omdat hij bang is voor personen die het op hem hebben gemunt. Hij ontkende Laura te hebben gedood. Er zou een derde auto in het spel zijn geweest bij de aanrijding, waarin drie gemaskerde personen zouden hebben gezeten. Die zouden hem hebben gedrogeerd en Laura gedood, aldus De Limburger.

De Poolse zou bang voor P. zijn geweest omdat hij jaloers gedrag vertoonde. Laura ging daarom in oktober 2021 tijdelijk terug naar Polen en wilde met Piotr naar Noord-Nederland verhuizen en van werkgever veranderen om zo P. verder te ontlopen.