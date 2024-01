Eis van 40 maanden tegen bouwer verborgen ruimtes: “Stashy”

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie Limburg heeft dinsdag voor de rechtbank in Maastricht 40 maanden cel waarvan vijf voorwaardelijk geëist tegen de 47-jarige Willy S. voor het inbouwen van verborgen ruimtes in auto’s. Volgens het OM faciliteerde hij zou transporten van drugs en geld voor zware criminelen.

Stashy

Het bewijs tegen de man uit Brunssum ligt in door de recherche onderschepte en leesbaar gemaakte SkyECC-berichten. Volgens justitie was S. (alias “Stashy”) een bekend contact voor het inbouwen van ruimtes in auto’s. Hij zou in chatgesprekken vanaf juni 2020 met andere criminelen zijn diensten hebben aangeboden. Hij werd aangehouden in december 2021.

Hij bouwde ook ruimtes in bijvoorbeeld katalysatoren, ten behoeve van smokkel van drugs of wapens.

Garagebedrijfje

In een garagebedrijfje achter zijn huis in Brunssum bouwde S. de ruimtes in. Ook had hij een garage in Duitsland, net over de grens in Tüddern. Daar werd een katalysator met ingebouwde ruimte aangetroffen.

Het OM wil dat S. ook een bedrag van ruim 150.000 euro betaalt, omdat hij dit geld zou hebben verdiend met strafbare feiten.

Inmiddels is hij onder voorwaarde geschorst en mag hij in vrijheid de uitspraak afwachten. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.