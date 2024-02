Eis van acht jaar cel voor verdachte producent cola- en bananengeurpillen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie wil acht jaar cel voor een man die zich volgens haar schuldig heeft gemaakt aan structurele handel in harddrugs, en de productie daarvan. Hij stelde dat hij de enige in Nederland was die xtc-pillen kon maken met een cola- of bananengeur.

Prijs

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, is 8 jaar cel de prijs die een 28-jarige man uit Almere moet betalen voor zijn jarenlange betrokkenheid bij drugshandel. Ook is geëist dat hij de vastgestelde winst moet terugbetalen. Hij krijgt een in beslag genomen auto, Rolex-horloge en dure merkkleding ter waarde van tienduizenden euro ’s niet terug.

Kraken

De verdenking dat de man zich met drugshandel en -productie bezig hield, ontstond nadat de opsporingsdiensten er in 2020 in slaagden de servers van de versleutelde chatdiensten Encrochat en Sky ECC te kraken. ‘Hiermee kregen zij inzicht in de communicatie tussen een groot aantal criminelen die zich tot dan toe onbespied waanden’, schrijft het OM.

Maar ook daarna ging de verdachte nog door met zijn criminele handelen. Dat bleek uit communicatie in een telefoon die bij de aanhouding van de man in beslag werd genomen.

Transport

Uit de communicatie die in het onderzoekdossier zit, blijkt – in de visie van het Openbaar Ministerie – dat de verdachte langere tijd vrijwel dagelijks bezig was met het verhandelen en produceren van harddrugs. Hij regelde transporten, bestelde grondstoffen, bood cocaïne uit Colombia en Bolivia aan en had contacten over het opzetten van productielocaties voor synthetische drugs.

Ook kan hij verantwoordelijk gehouden worden voor een concreet transport van honderd kilogram amfetamine naar Finland.

Colageur

Uit een eerdere aanhouding in augustus 2020 bleek dat de verdachte in het bezit van MDMA was. Bovendien werden bij zijn aanhouding eind 2022 in zijn woning zaken aangetroffen die de verdenking hard maakten. Zo beweerde hij in chats dat hij de enige was die pillen met banaan- en colageur kon maken en vond de politie in zijn woning emmers met banaan- en cola-geurpoeder.

Rolex

Uit het onderzoek is niet duidelijk geworden wat de verdachte verdiend heeft met zijn aandeel in de smokkel van drugs. Wel is uit de chats een reeks concrete drugsverkopen duidelijk geworden. Daarmee heeft hij volgens het Openbaar Ministerie ruim twaalfduizend euro verdiend. Geëist is dat hij dit bedrag aan de staat betaalt.

Ook wordt hij ervan verdacht dat hij met de aanschaf van een auto, een Rolex horloge en dure merkkleding crimineel verkregen geld heeft witgewassen. Die zaken zijn in een vroeg stadium van het onderzoek al in beslag genomen. Wat het OM betreft gaan de spullen definitief niet terug naar de verdachte.

Ellende

De verdachte heeft zich in de visie van het OM schuldig gemaakt aan ernstige zaken. Hij regelde grote drugstransporten, bepaalde strategieën en zette bijvoorbeeld ook chauffeurs in voor de uitvoering van zijn plannen. ‘De verdachte heeft jarenlang een rol van betekenis gehad in de harddrugshandel’, laat het OM weten in een bericht. ‘En die handel veroorzaakt geweld en ellende. Geweld in de onderwereld en ellende in de persoonlijke levens van verslaafden en de mensen om hen heen’, aldus de officier van justitie. ‘Na zijn aanhouding heeft de verdachte weinig tot geen blijk van zelfinzicht gegeven. Hij ontkent de feiten zonder een verdere toelichting of weerlegging te geven. Al met al vindt het Openbaar Ministerie een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van acht jaar passend.’