Eis van drie jaar voor binnensmokkelen telefoons en drugs in gevangenis door medewerker

Connect on Linked in

Een medewerker die tegen betaling drugs en telefoons de gevangenis van Sittard binnensmokkelde, hoorde woensdag zelf een celstraf tegen zich geëist door justitie.

Beeld: de parkeerplaats van gevangenis De Geerhorst in Sittard

Eis

Een 25-jarige man uit Heerlen die als medewerker jarenlang tegen betaling drugs en telefoons de gevangenis van Sittard invoerde, hoorde vandaag in de rechtbank van Maastricht een gevangenisstraf van drie jaar tegen zich eisen. Ook moet hij, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg ligt, een geldboete van 15.000 euro betalen.

De man werd op 15 december 2021 aangehouden op de parkeerplaats van gevangenis De Geerhorst. Naast de smokkel van drugs en telefoons, wordt hij ook verdacht van verduistering van handboeien en verboden wapenbezit.

Betonrot

De officier van justitie in de rechtbank nam de zaak hoog op: ‘Hoe sterk is de Nederlandse rechtstaat als het betonrot van binnenuit begint? Als mensen op cruciale posities in de veiligheidsketen omkoopbaar en corrupt blijken te zijn? Zaken als deze bewijzen dat dit niet altijd het geval is.’

Handel

Uit onderzoek en betrouwbare getuigenverklaringen van diverse gedetineerden, camerabeelden en de telefoon van de verdachte, blijkt dat hij al jaren bezig was met zijn handel. Hoewel uit het dossier niet op te maken is hoeveel telefoons de verdachte in drie jaar tijd de PI (Penitentiaire Inrichting) in gebracht heeft en om hoeveel drugs het gaat, is het aantal groot, aldus het OM in een bericht: ‘Dat is af te leiden uit de telefoons waarover gesproken wordt in het dossier.’

Telefoons

De officier wees erop dat de telefoons worden binnengesmokkeld, omdat de telefoons in de gevangenis worden opgenomen: ‘De gesmokkelde telefoons op cel zijn in het bijzonder geschikt om daar crimineel handelen vanuit de PI mee voort te zetten. Terwijl alle inspanningen vanuit de PI erop gericht zijn dat te voorkomen, is het de verdachte geweest die al die inspanningen om dat voortgezet crimineel handelen te stoppen aan zijn laars lapt en volledig in strijd daarmee telefoons de PI in smokkelt.’

Drugs

Dat dit lukt is echt heel kwalijk, vond de officier van justitie: ‘Kwetsbare verslaafde verdachten voor wie een periode detentie soms kan helpen bij het afkicken krijgen het onder en in hun neus geduwd. Ook hiervoor geldt dat verdachte lak heeft gehad aan al het werk dat zijn collega’s iedere dag stoppen in het voorkomen van de invoer van drugs.’

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.