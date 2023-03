Eis van vijf jaar voor beschikbaar stellen dodelijke medicijnen

Connect on Linked in

Justitie eiste woensdag vijf jaar gevangenisstraf tegen een man die ervan wordt verdacht schuld te hebben aan de dood van twee mannen uit Bunschoten. Hij stelde hen gevaarlijke geneesmiddelen illegaal beschikbaar, vindt het Openbaar Ministerie.

Overlijden

Op zondag 31 oktober 2021 wordt Bunschoten opgeschrikt door het plotselinge en vrijwel gelijktijdige overlijden van twee mannen uit het dorp, een twintiger en een dertiger. De twee mannen worden dood in hun bed aangetroffen.

Al snel rijst het vermoeden dat hun dood het gevolg is van het gebruik van verdovende middelen. Aanvankelijk richt het onderzoek zich op de illegale handel in en het bezit van geneesmiddelen en drugs. Tijdens het onderzoek ontstaat de verdenking dat een 31-jarige Bunschoter in juridische zin schuld heeft aan de dood van de twee mannen.

Overleden

Na het overlijden van de twee mannen doet het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek naar de doodsoorzaak. Hieruit blijkt dat beiden overleden zijn als gevolg van een overdosis methadon. Naast methadon worden ook sporen van niet dodelijk cocaïnegebruik gevonden.

Uit diverse getuigenverklaringen blijkt dat de slachtoffers vaker diverse soorten drugs en niet voorgeschreven geneesmiddelen gebruikten, maar ook dat de inname van methadon niet gebruikelijk was.

Het spoor van de levering van de gebruikte middelen leidt de politie naar de 31-jarige Bunschoter. Tijdens doorzoekingen wordt in zijn huis, in een auto en in een vakantiewoning een grote hoeveelheid medicatie en verdovende middelen aangetroffen. Uit onder meer verklaringen en gegevens uit zijn telefoon blijkt dat de verdachte actief was in de handel in geneesmiddelen en drugs.

Verwisseling

Tijdens het onderzoek wordt duidelijk hoe het mis heeft kunnen gaan. In de visie van het Openbaar Ministerie hebben de twee slachtoffers methadonpillen geslikt terwijl ze dachten dat ze temazepamtabletten hadden gekregen. Deze pillen waren afkomstig uit het huis van de verdachte en waren gegeven door een vriend van een van de slachtoffers die zelf ook ziek werd na het gebruik ervan. Een afgeluisterd telefoongesprek tussen verdachte en zijn moeder en meerdere getuigenverklaringen bevestigen die gang van zaken. De methadonpillen lijken op temazepamtabletten en zaten in een plastic gripzakje, zonder enige naamsvermelding of bijsluiter.

Hoe de vriend van het slachtoffer de methadonpillen precies in handen heeft gekregen, is niet helemaal duidelijk geworden. Volgens het Openbaar Ministerie staat in ieder geval vast dat de vriend temazepamtabletten van de verdachte wilde afnemen. De verdachte was toen niet huis, maar zijn vriendin wel. Na telefonisch contact met de verdachte heeft of zijn vriendin op zijn aangeven de methadonpillen verstrekt, of zijn deze door de afnemer zelf gepakt.

Roekeloos

Hoewel de verdachte niet de opzet had op het overlijden van de twee mannen, heeft hij er in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) in Midden-Nederland wel schuld aan. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de verdachte zonder dat hij fysiek aanwezig was toch gelegenheid heeft gegeven om pillen af te nemen en hij ook achteraf niet heeft gecontroleerd wat er verkregen was.

Ook is meegewogen dat de verdachte een grote hoeveelheid en verschillende soorten pillen onder meer los en zonder opschrift of bijschrift in huis bewaarde en dat hij wist dat methadon- en temazepamtabletten op elkaar lijken.

Bovendien is gebleken dat hij er ook van op de hoogte was dat de methadonpillen dodelijk konden zijn voor niet-gewende gebruikers. Hiermee is er in juridische zin volgens de officier van justitie sprake van dood door schuld door roekeloosheid. Het wordt de verdachte bovendien zwaar aangerekend dat hij tijdens de tijdelijke schorsing van zijn voorarrest, ondanks het recente overlijden van twee slachtoffers, opnieuw actief was in de handel in verdovende middelen. Een eis van vijf jaar gevangenisstraf vindt justitie daarom op zijn plaats.

Vuur

De dood van de twee mannen geeft de risico’s weer die hiermee gepaard gaan, aldus de officier van Justitie: ‘De straf is een boodschap aan anderen die zich op een vergelijkbare manier bezighouden met zware geneesmiddelen. En daar zijn er helaas nog genoeg van. Zij spelen met vuur”, aldus de officier van justitie.

Namens de nabestaanden is de rechtbank gevraagd om de verdachte te verplichten om ruim 73 duizend euro aan schade te vergoeden.