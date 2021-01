Eis van zes jaar cel voor urenlange marteling in Almelo

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag zes jaar cel geëist tegen twee verdachten van 34 en 35 uit Almelo voor een urenlange marteling in het voorjaar van 2019. Het slachtoffer werd in de nacht van 19 op 20 mei 2019 tegen zijn wil vastgehouden in een woning aan de Pijlkruidstraat in Almelo waar hij op gruwelijke wijze zou zijn mishandeld.

De officier van justitie sprak in zijn requisitoir over “ernstig sadistisch geweld en vreselijke bedreigingen, niet anders te omschrijven dan een marteling die uren heeft geduurd.” Het geweld zou gedurende de avond en nacht steeds extremer zijn geworden.

Injectiespuit

Volgens de verklaring van het slachtoffer zou hij met een knuppel en een hamer op zijn vingers en hand zijn geslagen. Verder is zijn hand getatoeëerd en is zijn teen gebrandmerkt. Ook is een injectiespuit in zijn nek gezet, werd er een vaas kapot geslagen op zijn hoofd, en is hij getaserd. De mannen zouden gedreigd hebben zijn vingers en tenen af te knippen en hij werd bedreigd met een vuurwapen.

De verdachten zelf hebben geen verklaring willen afleggen en stellen dat het slachtoffer een leugenaar is, maar het OM vindt dat er voldoende bewijzen zijn dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan vrijheidsberoving, zware mishandeling en bedreiging.

Getuigen hebben het slachtoffer op de avond van 19 mei 2019 de woning van de 35-jarige verdachte zien binnengaan nadat een van de verdachten hem had gevraagd naar de woning te komen. Er zijn ook getuigen die de man ’s nachts bloedend en mank hebben zien lopen in de Pijlkruidstraat.

Dna-sporen

Op verschillende plekken in de woning zijn bloedsporen aangetroffen van het slachtoffer. In het huis is een tatoeëerapparaat gevonden, waarop dna is aangetroffen van zowel de 35-jarige verdachte als van het slachtoffer. Op een knuppel en een handbijl in het huis zat het dna van de 34-jarige verdachte. Op een kniptang en op de broekriem van de broek van het slachtoffer die is uitgetrokken, zijn ook sporen gevonden van deze verdachte.

Eigen bloed opdweilen

In en bij de woning zijn een bebloede doek, een kapotte vaas en de kapotte spijkerbroek van het slachtoffer gevonden. Het slachtoffer heeft verklaard dat hij zijn eigen bloed moest opdweilen. Op een van de telefoons van de verdachten is een filmpje aangetroffen, waarin te zien is dat de 35-jarige verdachte het slachtoffer tatoeëert. Volgens het OM blijkt hun betrokkenheid ook uit afgeluisterde gesprekken.

Volgens het slachtoffer heeft de mishandeling te maken met een drugsconflict. De mannen zouden hebben geprobeerd hem aan het praten te krijgen.

Een derde verdachte in deze zaak werd op 19 november vorig jaar al conform de eis van het OM vrijgesproken van betrokkenheid bij de gijzeling en zware mishandeling. Wel is hij veroordeeld voor wietteelt en diefstal van stroom.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.