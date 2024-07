Eis: vijf jaar cel voor grootste ketaminevoorraad ooit gepakt

Connect on Linked in

Voor het bezit van de grootste voorraad ketamine die ooit in Nederland is gepakt heeft het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Utrecht woensdag vijf jaar cel en een boete van tienduizend euro geëist. De verdachte is een 56-jarige man uit Muiderberg. De ketamine werd gevonden in een schuur bij zijn huis.

TCI

De politie deed een inval in de woning nadat er een tip was binnengekomen van het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Op 4 januari 2024 vonden agenten de ketamine die deels was opgestapeld in dozen in twee grote kluizen. Later zou blijken dat het om 1928 kilogram ging.

Ketamine is een narcosemiddel dat populair is in het uitgaansleven en op feestjes. Het bezit van niet voorgeschreven ketamine is strafbaar onder de Geneesmiddelenwet.

Tijdens de zoeking werd ook ruim vier kilogram van de synthetische drug 2 C-B, 11 gram lsd en 500 gram wiet aangetroffen. De verdachte werd tijdens de zoeking aangehouden. Ook voor het bezit hiervan wordt de man vervolgd.

Vijftig miljoen

Het Openbaar Ministerie denkt dat de waarde van de ketamine, als die is versneden en verkocht op straat, ongeveer 50 miljoen was.

De verdachte wist volgens de officier van justitie dat de verboden middelen in de schuur lagen en hij had sleutels van de kluizen in zijn bezit. Ook lagen er persoonlijke bezittingen van hem op een van de kluizen.

De bijna 2000 kilo was volgens de officier ‘voldoende om een grote stad letterlijk plat te leggen. De eis is relatief hoog.

Vorige week onderschepte de politie ook een grote voorraad ketamine:

