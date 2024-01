Politie vindt 2.000 kilo ketamine, grootste vondst ooit in Nederland

Connect on Linked in

De politie heeft op 4 januari in een schuur in Muiderberg ruim 2.000 kilo ketamine aangetroffen. Het betreft de grootste hoeveelheid ketamine ooit aangetroffen in Nederland. Een 55-jarige man uit Naarden is aangehouden als verdachte. Het nieuws is pas vandaag naar buiten gebracht.

Tientallen dozen

De politie ontving anonieme informatie over een grote partij drugs die op een terrein aan de Googweg in Muiderberg zou liggen. In een schuur bij de woning werden vervolgens tientallen dozen vol ketamine gevonden. Naar schatting gaat het om ongeveer 2.000 kilo van het narcosemiddel, met een totale straatwaarde van bijna 55 miljoen euro. Ook werden nog enkele kilo’s harddrugs aangetroffen. De drugs werden door een bewakingseenheid beveiligd afgevoerd en zijn vernietigd.

Kinderen

Een 55-jarige man uit Naarden was in de woning aanwezig en is aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid. In de woning waren op het moment van de inval ook twee kinderen aanwezig, voor hen is een Veilig Thuis-melding aangemaakt.

Steenbergen

De op één na grootste ketaminevondst in Nederland was in februari 2023. Toen werd op een boerderij in de buurt van Steenbergen een geheime opslag van 1.700 kilo ketamine ontdekt. Acht verdachten werden opgepakt.

Geneesmiddel

Ketamine is niet opgenomen op lijst I of II van de Opiumwet, maar is een geneesmiddel dat zonder registratie niet verhandeld mag worden of in handelsvoorraden in bezit mag zijn. Handel zonder registratie is strafbaar in de Geneesmiddelenwet, met een maximale straf van 6 jaar gevangenisstraf.