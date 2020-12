Eis: zes jaar cel en tbs voor neersteken cipier in PI Alphen

Connect on Linked in

Een 43-jarige gedetineerde uit Alphen aan den Rijn heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich horen eisen. Hij gijzelde op 15 april 2020 met een zelfgemaakt steekwapen van porcelein en een clownsneus op een cipier van de Alphense gevangenis en stak hem meerdere malen. De bewaarder raakte zwaargewond.

De verdachte zat vast in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. Op de bewuste dag riep hij heel rustig een cipier van PI Alphen bij zich in zijn cel. Toen het slachtoffer verscheen, sloeg hij een riem om zijn nek en sleurde hem naar de cellengang. Tijdens de worsteling die ontstond, stak de verdachte de cipier verschillende keren, onder andere in zijn nek. Zijn bedoeling was om een gesprek af te dwingen met het afdelingshoofd die blijkbaar iets had gedaan waarover hij boos was.

Bijna fataal

Het slachtoffer werd ontzet door zijn collega’s en andere gedetineerden. Hij had verwondingen aan hals, keel, buik en rug, verloor veel bloed en lijdt nog altijd aan PTSS. Volgens een van de onderzoekende artsen had de verdachte op twee centimeter na een halsslagader geraakt. Dan had de cipier het waarschijnlijk niet overleefd.

‘Voodoo’

Later bleek dat verdachte in zijn cel zijn kleding had ingepakt en op de muur had geschreven: ‘Pak mijn spullen netjes in. Doen jullie dat niet vermoord ik jullie allemaal. Afzender Haagse […] Voodoo de witte Tovenaar.’ Daar werd ook de rode papieren wikkel aangetroffen waarvan hij een clownsneus had gefabriceerd.

Volgens de officier van justitie heeft de verdachte zijn daad goed overdacht en voorbereid en is hij daarmee schuldig aan poging moord en daarnaast ook aan wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging. Daarnaast heeft justitie ernstige zorgen over het herhalingsgevaar.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De psycholoog en psychiater hebben bij verdachte een reeks psychische problemen vastgesteld. Volgens hen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Ook is de man zwakbegaafd en verslaafd aan alcohol en drugs. Hij heeft een uitgebreid strafblad met daarop veroordelingen voor huiselijk geweld, afdreiging en een overval.

‘De cipier heeft zijn leven letterlijk langs zich heen zien glijden en dacht aan zijn kinderen’, aldus de officier van justitie op zitting. ‘Hij had een prima relatie met verdachte. Dat hem dit juist is overkomen, is voor hem onbegrijpelijk en onverteerbaar.’

De uitspraak is over twee weken.