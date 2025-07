El Ballouti overgebracht naar Belgische cel

Dassault In december vorig jaar had de Dubai Police hem aangehouden. Volgens de Gazet van Antwerpen zijn samen met El Ballouti ook de 34-jarige Giorgi Faes, veroordeeld tot tien jaar effectieve gevangenisstraf, en Mathias Akyazili, een afgegleden horecaondernemer uit Antwerpen, uit Dubai aangekomen in België.

Het beveiligde transport gebeurde zwaarbewaakt in een Dassault Falcon 7X van de Belgische luchtmacht. De verdachten zijn op het moment van betreden van het vliegtuig formeel gearresteerd door de gerechtelijke politie.

Voor het aan boord brengen van de drie Belgen maakte de Dubai Police van hen een foto.

Horloges

El Ballouti, uit de Antwerpse wijk Borgerhout, heeft altijd gezegd dat hij veel geld verdiende met de verkoop van luxehorloges.

Zijn 11-jarig nichtje Firdaous is op 9 januari 2023 per ongeluk, maar wel dodelijk getroffen werd door een kogel bij een aanslag op de woning van zijn zus. Justitie in België is er zeker van dat deze aanslag te maken had met een conflict in het drugsmilieu.

Het bewijs tegen El Ballouti komt vooral uit door de politie in 2021 gekraakte chats van Sky ECC.

Brugge

De Falcon landde om 15.30 op de luchthaven van Oostende. El Ballouti en de twee anderen namen ieder in een eigen auto plaats samen met zwaarbewapende agenten. In een politie-escorte werden de drie naar de gevangenis van Brugge gebracht, zo’n dertig kilometer verderop.

Deze week belandden al meer Belgen vanuit Dubai in een Belgische cel.