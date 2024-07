“El Mayo” in vliegtuig gelokt door informant: een zoon van “El Chapo”

Connect on Linked in

De arrestatie van de voortvluchtige leider van het Sinaloa-kartel Ismael “El Mayo” Zambada García (76) is op zeer dramatische wijze verlopen. Hij blijkt voor zijn arrestatie met geweld door een FBI-informant in het vliegtuig te zijn gezet dat hem naar de Verenigde Staten vervoerde. Die informant was een van de zonen van de oud-leider van het Sinaloa-kartel Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

(Beeld: Joaquín Guzmán López)

Reconstructie

Zambada García en deze zoon van “El Chapo” werden donderdag gearresteerd aan boord van een klein privévliegtuig dat net was geland op Dona Ana County International Jetport, een klein vliegveld buiten El Paso, Texas.

Een paar dagen daarna had de advocaat van Zambada al in de media gezegd dat zijn cliënt met geweld uit Mexico was ontvoerd.

Uit een reconstructie van de New York Times blijkt nu hoe dramatisch de loop van de gebeurtenissen is geweest.

Afspraak

Ismael Zambada García bewoog zich normaal gesproken in Mexico alleen met in konvooi met tientallen zwaar bewapende mannen. Maar vorige week donderdag was hij slechts met een klein team bewakers ergens in de hoofdstad van de deelstaat Sinaloa, Culiacán, op een afspraak met Joaquín Guzmán Lopéz (38).

Die laatste is een van de vier zoons van “El Chapo”, die een levenslange straf uitzit in de Verenigde Staten.

Lijfwachten

Zambada García was uit zijn schuilplaats in de bergen afgedaald voor wat hij dacht dat een vriendschappelijke ontmoeting zou zijn met Guzmán López.

Amerikaanse functionarissen hebben verteld dat er op zeker moment tijdens die afspraak een gewelddadige confrontatie was ontstaan tussen lijfwachten van Guzmán López en die van Zambada García. Wat de precieze oorzaak hiervan is geweest, en of hierbij slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk.

Eind van het liedje was in ieder geval dat “El Mayo” Zambada geboeid werd en op een vliegveld in een Beechcraft werd geladen, in gezelschap van Guzmán Lopéz die vrijwillig meevloog, over de grens richting Texas.

‘Federale’ bronnen

De New York Times bericht nu op basis van anonieme ‘federale’ bronnen dat een klein team van FBI-agenten jarenlang contacten heeft onderhouden met Guzmán Lopéz, en enkele van zijn broers. Deze bronnen benadrukken dat Amerikaanse autoriteiten geen rol hebben gespeeld bij het uit Mexico ontvoeren van El Mayo.

President Andrés Manuel López Obrador van Mexico heeft maandag dat contact op zijn dagelijkse persconferentie bevestigd.

De Mexicaanse minister van Veiligheid heeft gezegd dat Amerikaanse functionarissen wisten dat Guzmán López al enige tijd aan het overwegen was om zichzelf aan te geven bij de Amerikaanse autoriteiten, met als doel een deal te sluiten.

Ovidio

De gesprekken met de zonen van El Chapo, die rechtstreeks en via tussenpersonen plaatsvonden, begonnen bijna vijf jaar geleden, niet lang nadat vader Joaquín Guzmán Loera New York werd veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Doel van de FBI was de zoons (“Los Chapitos”) te overtuigen dat het beter was om het lot van vader te ontlopen en een “plea bargain” te sluiten, waarbij in ruil voor een verklaring strafvermindering tot stand komt.

De gesprekken werden intensiever en frequenter nadat een van de zoons, Ovidio Guzmán López, afgelopen najaar werd uitgeleverd vanuit Mexico om terecht te staan ​​in Chicago.

Toen is de mogelijkheid besproken dat Joaquín Guzmán op enige manier Zambada García over zou leveren aan de Verenigde Staten.

Motief

Volgens de Times zou het motief voor de huidige actie van Joaquín Guzmán tweeledig zijn. Enerzijds wordt de kans groter dat hij en Ovidio gunstige voorwaarden krijgen in hun onderhandelingen met de Amerikaanse justitie.

Anderzijds geeft het de twee nog voortvluchtige broers de kans de controle in het Sinaloa-kartel naar zich toe te trekken, doordat hun belangrijkste rivaal El Mayo nu is uitgeschakeld.

Guzmán López zal net als zijn broer Ovidio in Chicago worden berecht. Waar El Mayo Zambada terecht zal staan is nog onbekend.