Elf arrestaties na doodschieten bewaker wietplantage bij Zaragoza (VIDEO)

De Spaanse politie heeft elf verdachten gearresteerd voor het doodschieten van een bewaker van een wietplantage in het dorp Pleitas, bij Zaragoza. Het slachtoffer, een 45-jarige man, werd in oktober vorig jaar neergeschoten in een auto toen criminelen de wietkwekerij wilden rippen.

Uit onderzoek van de Guardia Civil bleek dat op de avond zelf meerdere mannen in twee bestelbusjes naar de wietplantage waren gereden om de gedroogde wiet te rippen. Toen ze de bewaker van het pand zagen sloegen de verdachten op de vlucht, maar lieten ze hun voertuigen en mobiele telefoons achter.

Confrontatie

Toen de verdachten terugkeerden om hun bezittingen op te halen, ontdekten ze dat een van de busjes niet meer reed en dat hun mobiele telefoons er niet meer in lagen. Tijdens een nieuwe confrontatie met de bewaker van de kwekerij werd deze in zijn auto beschoten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Hij werd de volgende ochtend aangetroffen door een fietser.

Uitgebrand

Een van de bestelwagens werd teruggevonden bij de plaats delict. De andere werd een dag later uitgebrand aangetroffen in het dorp Épila. De Spaanse politie kwam de verdachten op het spoor door klassiek recherchewerk en telefoonanalyses.

De Guardia Civil deed deze week verschillende invallen in woningen in Zaragoza. Daarbij zijn in totaal elf verdachten aangehouden. Bij de invallen zijn o.a. meerdere vuurwapens, een samoeraizwaard, geld, drugs en mobiele telefoons in beslag genomen.