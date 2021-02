Elf doden bij bloedbad in Mexico

Connect on Linked in

In de Mexicaanse stad Tonalá in de staat Jalisco zijn zaterdag elf mensen, waaronder een minderjarige geliquideerd tijdens een feest. Volgens justitie is er vanuit een busje geschoten op een groep mensen. Dat schrijven Mexicaanse media.

Volgens de politie en justitie werden de lichamen van tien mannen met schotwonden aangetroffen op de stoep en lag het lichaam van een minderjarig slachtoffer in een woning. Een vrouw en een jongen raakten gewond bij de moordpartij.

Volgens lokale media gaat het om de vijfde meervoudige moord in de staat Jalisco dit jaar. De afgelopen maand vonden er meerdere slachtpartijen in de staat plaats waar drugskartels de dienst uitmaken. Ook werden er menselijke resten gevonden.

Mexico is één van de meest gewelddadige landen ter wereld, met sterftecijfers door geweld die te vergelijken zijn met landen als Irak. De lokale politie wordt in Mexico niet meer ingezet tegen georganiseerde misdaad. De federale politie kan geen vuist maken tegen de criminele organisaties. In 2006 heeft Mexico in de strijd tegen drugskartels vooral het leger en mariniers ingezet, wat nauwelijks effect heeft gehad.