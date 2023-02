Elf stuks Chinees keramiek gestolen uit museum in Leeuwarden

Print This Post

Aan de Grote Kerkstraat in Leeuwarden is zondagnacht ingebroken bij Keramiekmuseum Princessehof. Daarbij zijn elf stuks Chinees keramiek gestolen die het museum omschrijft als ‘wereldberoemd’. Zeven stuks zijn gesneuveld tijdens de vlucht en teruggevonden in de Doelestraat.

Rond 03.45 kwam de automatische melding van de inbraak binnen bij de meldkamer. Agenten die snel ter plaatse kwamen hebben het pand en de omgeving afgezet, maar de daders werden niet gevonden. Zij zijn na de inbraak in onbekende richting gevlucht.

De politie is direct een onderzoek gestart en Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld. Om hoeveel daders het gaat, is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

Deuren gesloten

Het museum houdt deze week zijn deuren gesloten in verband met het politieonderzoek en verdere maatregelen. Het museum meldt op de website dat het 21 februari weer open hoopt te gaan.

Bij Keramiekmuseum Princessehof werd begin deze maand nog geprobeerd in te breken. Het Princessehof is het nationale keramiekmuseum en het enige rijksmuseum in Noord-Nederland.