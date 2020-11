Eminem werd afgeperst door Crips-leden in Los Angeles

Rapper en acteur Eminem werd in 2003 afgeperst door leden van de Amerikaanse Crips. Hij heeft mogelijk een bedrag aan ze betaald en schakelde voor protectie rapcrew Boo-Yaa Tribe in. Die wilden als ruil een featuring met Eminem: het gezamenlijke nummer 911. Dat heeft rapper Monsta Ganjah (foto links) onlangs in een radio-interview met hiphopplatform The Lesson verteld.

Door Roel Janssen

Volgens Monsta Ganjah (een neef van de broers van Boo-Yaa Tribe) had Eminem problemen aan de westkust met The Crips toen hij daar wilde toeren. Eminem’s manager Paul Rosenberg belde vervolgens de zes broers van rapformatie Boo-Yaa Tribe uit Los Angeles op om te kijken wat ze konden doen. Die konden beveiliging regelen als Eminem zijn shows daar deed.

Monsta Ganjah:

‘Eminem werd afgeperst door een paar Crips. Misschien betaalde hij ze wat geld. Ik weet de exacte details niet, maar ik weet wel dat er een paar telefoontjes zijn gepleegd met Boo-Yaa Tribe en zo kwam de samenwerking tot stand. Ze hadden zoiets van ‘alles in ruil, wat wil je?’, en zij hadden zoiets van ‘we willen een featuring met Em.’ Als je het hoort wat hij rapt: Everywhere we go people know that we roll deep as fuck

Fourty fifty Samoans, they knowing when D-Bo was

50, Tweezy, Obie there won’t be no ho in us’

De samenwerking resulteerde in het nummer 911 uit 2003 met ook een bijdrage van B-Real van raptrio Cypress Hill.

B-Real werd recent ook in een interview gevraagd naar het voorval en de samenwerking:

‘Ik heb daar niet zoveel over gehoord, want ik ben nooit betrokken geraakt bij dat soort dingen met Em. Ze belden me gewoon om op deze plaat te staan ​​en Boo-Yaa, ze zijn altijd familie voor ons geweest. Ganxsta Ridd (een van de broers) was een van mijn grote homies. Ze waren altijd bij ons in de beginperiode. Ik dacht niet aan de achtergronden, hij was gewoon iemand met wie ik aan de slag wilde omdat ik van Em hou. Hij is een van mijn favoriete top drie rappers, en dus kreeg ik de kans om daar met hem samen te werken. En ja, ik ken de politics die ik er later over hoorde, maar Boo-Ya washed that shit out for them. Als Boo-Yaa Tribe achter je stond en zei: ‘Hé, hij hoort bij ons, je fokt niet met hun, dan gebeurt er niks. Maar ja, ik was gewoon blij dat ik ermee begon, en ik en Em hebben er een tijdje later over gepraat, en het was gewoon een leuke ervaring.’

The Bloods

Boo-Ya Tribe is al decennia lang lid van de straatcrew The Carson WestSide Pirus, aan de westzijde van de stad Carson, in California. De crew heeft banden met The Bloods. De leden dragen vaak de kleur rood. Hun rivalen zijn The Crips met de kleur blauw, maar tussen verschillende Crips-afdelingen zijn onderling ook vele doden gevallen.

Muziek

Van de zeven broers en leden van de Amerikaanse-Samoa familie Boo-Yaa Tribe zijn er nog vijf over. Eén van de nog levenden, Roscoe “Murder One” Devoux, was lid van de Park Village Compton Crips. Hun jongste broer David werd in 1987 doodgeschoten. Na die gebeurtenis besloot Boo-Yaa Tribe zich op de muziek te gaan richten. De bandleden spelen ook zelf veel instrumenten.

Tussen 1990 en 2006 verschenen acht albums, waarvan debuutalbum New Funky Nation als een hoogtepunt wordt gezien. Ook verscheen in 1993 het nummer Another Body Murdered samen met rockgroep Faith No More voor de soundtrack Judgment Night. Na 2006 werd er niks meer uitgebracht.