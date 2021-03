‘Encryptiedienst Sky gekraakt: 200 doorzoekingen in België’

Connect on Linked in

In België zijn politie en onderzoeksrechters dinsdagochtend bezig met invallen in het kader van een groot drugsonderzoek. De acties vinden verspreid over het hele land plaats, maar concentreren zich voornamelijk in de regio Antwerpen, aldus la Dernière Heure en de RTBF. Meer dan 1.500 politieagenten voerden op meer dan 200 plekken huiszoekingen uit. Een onbekend aantal mensen is opgepakt.

Volgens Belgische media zou encryptiedienst SkyECC zijn gekraakt, dat is een door veel criminelen gebruikte applicatie die op een Blackberry of iPhone wordt geïnstalleerd. Sky-telefoons komen veelvuldig voor in grote onderzoeken naar de georganiseerde misdaad, zoals over de liquidaties die aan de orde zijn in het Marengo-proces.

Tot nu toe had de politie die dienst niet weten te kraken, in tegenstelling tot Ennetcom (in 2016), PGPSafe (in 2017) en EncroChat (in 2020).

Of Sky inderdaad door de politie is gekraakt en waar dat precies in zou zitten is onduidelijk. Vorig jaar wist de politie in Zweden al iPhones van verdachten binnen te komen en Sky-berichten te lezen, maar daarmee was het systeem van de aanbieder niet ontsleuteld.

Er waren ook invallen in Bergen, Charleroi, Hasselt en Brussel.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat dinsdag een twintigtal personen wordt voorgeleid bij twee Mechelse onderzoeksrechters. Er is ook sprake van internationale vertakkingen in het onderzoek.