Engelse “superherkenner” spoort criminelen op

De politie heeft in veel landen zogenaamde “superherkenners” in dienst, maar de meeste gezichtsherkenners worden in het Verenigd Koninkrijk gerekruteerd. Een van hen is Kelly Hearsey, die werd geïnterviewd door Vice. Ze wordt ingezet bij moordonderzoeken, maar ook bij concerten en sportwedstrijden waar zakkenrollers of overlastgevers actief zijn.

Hoogste score

Kelly Hearsey werkt voor Super Recognisers International, een bedrijf dat door politiebureaus in heel Engeland wordt ingezet. In 2018 deed ze een test en behaalde ze de hoogste score van de in totaal ruim zes miljoen kandidaten. Sindsdien werkt ze fulltime als ‘super recognizer’ (superherkenner) en is ze daarin misschien wel de beste ter wereld.

Zeldzaam vermogen

Superherkenners hebben een zeldzaam vermogen om gezichten op beveiligingsbeelden accuraat te herkennen, ongeacht de hoek, de korreligheid van het beeld of hoe snel iemand weer uit beeld verdwijnt. Het gaat om een speciale categorie mensen (slechts 1 procent van de bevolking heeft het) die ruim 80 procent van de gezichten van mensen die ze ontmoeten kunnen onthouden. Het gemiddelde ligt op 20 procent. De vaardigheid lijkt genetisch te zijn.

“Nooit fout”

Hearsey zegt tegen Vice dat ze niet een tijdje hoeft te gaan zitten kijken om iemands gelaatstrekken op haar in te laten werken. ‘Als iemand me een paar seconden iemands gezicht laat zien, zit-ie in mijn geheugen. Het is best griezelig, maar ook heel cool. Ik kom nooit in de situatie waarin ik denk: oh, dat is misschien wel die ene van mijn vorige werk. Ik heb het nooit fout.’

Moordonderzoeken

Ze zegt dat ze grondig getest is voordat ze aangenomen werd, omdat de lat hoog ligt bij

Super Recognizers International: ‘Er zijn verschillende niveaus en we nemen alleen de allerbeste mensen aan. In de training leer je ook over de wet en over gedragsanalyse, zodat we kunnen worden ingezet voor geheime operaties. Een van de eerste dingen die ik moest doen was een moordonderzoek. Gelukkig had en heb ik een enorme obsessie voor true crime, zodat ik de politie allerlei relevante vragen kon stellen en mijn eigen mini-onderzoekje kon doen. Dat leidde zelfs tot nieuw bewijsmateriaal. Sindsdien heb ik nog aan drie belangrijke moordonderzoeken meegewerkt.’

Zie ook hier een interview met ‘super recognizer’ Kelly Hearsey, die onder andere meewerkte aan de moordzaak op de Saoedische journalist Jamal Ahmad Khashoggi, die in 2018 werd vermoord door een Saoedisch moordcommando.