Engelsman plande nieuw leven in Suriname na smokkel 751 kilo coke

Connect on Linked in

De 53-jarige Gary Swift uit Liverpool, die vorig jaar in Wales is veroordeeld tot 19,5 jaar celstraf vanwege de smokkel van 751 kilo cocaïne op een zeiljacht vanuit Suriname, stond deze week voor de rechter van Swansea Crown Court voor beslaglegging op zijn bezittingen. Hij reisde eerder via Nederland naar Suriname, waar hij na een laatste klus een teruggetrokken leven wilde leiden. Het liep anders…

60 miljoen Britse pond

Volgens Liverpool Ech0 News werd voormalig hotelbaas Swift samen met zijn handlanger Scott Kilgour (41) in augustus 2019 opgepakt bij Pembrokeshire aan de zuidwestkust van Wales. Hun jacht bleek volgeladen met cocaïne. Ook in de koelkast van het voertuig werden blokken coke gevonden. De partij van 751 kilo had een zuiverheid van 83% en had een straatwaarde van ongeveer 60 miljoen Britse pond als het eenmaal versneden zou zijn.

Proeftocht

De zaak deed in 2019 ook in Suriname stof opwaaien, aangezien het voor de autoriteiten vrij duidelijk was dat hun jacht voor de Surinaamse kust met cocaïne werd beladen. De twee wisten echter niet dat ze al die tijd werden gevolgd door de opsporingsdiensten, omdat ze in december 2017 al een proeftocht hadden gemaakt om te zien of hun operatie wel kans van slagen had.

Door slechte weersomstandigheden werd het jacht toen op de Britse kust geworpen en liep het schade op. De politie bemerkte echter apparatuur aan boord die het onmogelijk moest maken de boot met communicatieapparatuur te kunnen volgen.

Suriname

Nadat het jacht gerepareerd was vloog Swift in maart 2019 via Amsterdam naar Suriname, waar hij een week bivakkeerde voordat hij naar huis vloog. Vanuit Suriname sms’te hij vrienden in het noorden van Engeland over een huis dat hij in Suriname wilde kopen en zijn plannen om er een zwembad te laten bouwen. In juni 2019 reisden Gary Swift en zijn 41-jarige metgezel Scott Kilgour naar Spanje voordat ze naar Suriname vertrokken om de partij cocaïne op te halen.

Vanuit de Canarische Eilanden voeren ze naar Kaapverdië en zo verder naar Suriname. Toen ze bijna arriveerden in St Bride’s Bay aan de zuidwestkust van Wales pakte de Border Force ze op. De bewuste telefoon waarmee Swift eerder zijn vrienden over zijn toekomstplannen vertelde, smeet hij het water in bij zijn arrestatie, maar duikers konden het vinden en de data eraf halen.

Caravans

In januari 2020 werd Swift voor de rechtbank van Swansea Crown Court veroordeeld tot 19,5 jaar cel. Kilgour kreeg 13,5 jaar cel. Maandag stond Swift terecht voor beslaglegging op zijn bezittingen. De rechter besliste dat drie boten en vijf caravans op verschillende locaties in Noord-Engeland in beslag worden genomen ter waarde van 328.000 Britse pond. De bezittingen worden verkocht door National Crime Agency (NCA). De zaak tegen Kilgour is uitgesteld naar een later moment.