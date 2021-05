Enorme btw-fraude tussen Nederland en Spanje ontdekt

In een onderzoek van de Spaanse, Nederlandse en Belgische autoriteiten is een btw-fraude ontdekt waarbij in ieder geval 26,5 miljoen euro aan btw is ontdoken en mogelijk voor meer dan 70 miljoen euro is witgewassen. Er zijn 22 mensen gearresteerd. De groep zou fictieve leveringen in de IT-sector hebben rondgestuurd.

Fiscale fraude

Het onderzoek staat onder leiding van een onderzoeksrechter in Madrid. De nationaliteit van de verdachten is niet bekend gemaakt. Er zijn 24 doorzoekingen geweest, 18 in Spanje, vijf in Nederland en één in België. De verdenkingen zijn lidmaatschap van een criminele organisatie, fiscale fraude, witwassen en valsheid in geschrift.

Het onderzoek is begonnen in 2019 toen de de Spaanse politie vermoedens kreeg over een “btw-caroussel” middels de dienstverlening in de automatisering in Spanje en Nederland. De groep had een systeem waarbij fictieve opdrachten werden rondgepompt. Vier in Nederland gevestigde bedrijven maakten misbruik van het overgangsbelastingregime in de EU voor de btw. Volgens de Spaanse politie simuleerden de bedrijven verkoop van producten aan bedrijven in verschillende Europese landen maar in feite waren er slechts Nederlandse en Spaanse bedrijven betrokken.

Onder de prijs

De bedrijven konden ook echte diensten en producten aanbieden zonder btw te hoeven berekenen waardoor ze ver onder de prijs op de Spaanse en Nederlandse markt konden opereren.

Er zijn vele bankrekeningen, onroerend goed en voertuigen in beslag genomen, naast 14.780 harde schijven en andere computerapparatuur, die bestemd was voor de verkoop.