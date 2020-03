Enorme explosie bij plofkraak Food Center Amsterdam-West

Connect on Linked in

Bij een plofkraak op het terrein van het Food Center in Amsterdam-West zijn zondagnacht rond 0.30 veel ruiten in de omgeving gesneuveld. In de wijde omgeving was een enorme explosie te horen die tot zelfs ver in Amsterdam Nieuw-West, Haarlem-Molenwijk en Zaandam hoorbaar was.

De plofkraak vond plaats op een bank bij groothandelsmarkt Food Center in de Jan van Galenstraat. De knal was uitzonderlijk hard en deed vele ruiten sneuvelen. Volgens de politie zijn er minstens twee mannen bij de plofkraak betrokken die vlak na de explosie op een motorscooter op de vlucht sloegen. Het is nog onbekend of er iets is buitgemaakt.

Hoi @AT5 In West, vnl Bolo en Westerpark hoorden velen een onvoorstelbare klap. Er ontplofte duidelijk iets. Weten jullie meer? — Ingeborg Baltussen (@baltussen) March 22, 2020