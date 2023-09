Enorme voorraad illegaal vuurwerk gepakt in IJsselstein

Print This Post

De politie maakt dinsdag bekend dat er afgelopen vrijdag aan het begin van de avond in IJsselstein twee auto’s met daarin in totaal 1700 kilo illegaal vuurwerk zijn gevonden. Dat gebeurde op het industrieterrein Panningen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Geïmproviseerde explosieven

Het gaat om ongeveer 25.000 stuks Cobra 6. Deze hoeveelheid is voldoende om een halve woonwijk op te blazen, aldus de politie.

Dit soort vuurwerk wordt door criminelen veel gebruikt om zelf geïmproviseerde explosieven mee te maken. Daarmee worden aanslagen op woonhuizen of bedrijfspanden gepleegd.

Melding

Bij de politie kwam een melding binnen over een verdachte situatie, waarbij goederen in voertuigen werden overgeladen. Op het Jolandeplantsoen troffen agenten een van de auto’s aan en zagen dat er dozen vuurwerk in lagen. Vanwege de verdenkingen werd de auto opengemaakt.

Grootste partij

De tweede auto werd korte tijd later gevonden op de Panoven. Ook deze auto stond vol met dozen vuurwerk. De auto’s zijn in beslag genomen en het vuurwerk is afgevoerd door een specialistisch bedrijf.

Dit is de grootste partij illegaal vuurwerk die de politie Midden-Nederland ooit in beslag nam.

Waarschijnlijk heeft de politie in het belang van het onderzoek de vondst stilgehouden. Er zijn kennelijk nog geen verdachten in het onderzoek gearresteerd.