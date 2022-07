Enorme wietplantage bij Barcelona opgerold met ruim zes ton marihuana (VIDEO)

Connect on Linked in

De Guardia Civil en de Spaanse Nationale Politie hebben vorige week op een boerderij in het toeristenoord Vilassar de Mar bij Barcelona een enorme wietplantage ontmanteld. Daarbij is in totaal ruim zes ton marihuana, waaronder 3,5 ton vacuümverpakte wiettoppen in beslag genomen. Volgens de Spaanse politie gaat het om de grootste hoeveelheid marihuana die in Spanje in beslag is genomen en – in termen van wiettoppen – de grootste partij in Catalonië en de tweede in heel Spanje. Bij de politieactie zijn vijf verdachten opgepakt.

Stroom afgetapt

Het onderzoek begon in maart 2021, toen inspecteurs van een elektriciteitsbedrijf ontdekten dat er buitensporig veel stroom illegaal werd afgetapt op een 32 hectare groot perceel in Vilassar de Mar. De plantage was zogenaamd bestemd voor de legale teelt van industriële wiet, maar het bedrijf bleek geen vergunning te hebben om CBD (Cannabidiol) uit de wiet te verkrijgen.

Camouflage

Bij de plantage waren posters geplakt met de tekst ‘industriële wietcultuur’ en de logo’s van verschillende overheidsdiensten in Catalonië. Dit alles om te doen lijken alsof ze zich sinds 2018 bezighielden met legale activiteiten, terwijl ze zich daadwerkelijk bezighielden met grootschalige wietteelt en -verkoop.

Inval

Bij een inval van een arrestatieteam werden vorige week grote hoeveelheden marihuana aangetroffen verdeeld over verschillende magazijnen en kassen. In totaal is ruim zes ton marihuana in beslag genomen, waaronder 3,5 ton vacuümverpakte toppen in talloze hitteverzegelde zakken.

Hasj en 100.000 wietplanten

In totaal werden 100.000 marihuanaplanten in beslag genomen, waarvan ongeveer 2.000 grote moederplanten, naast meer dan 97.000 wietstekken in verschillende groeistadia. Daarnaast werden ook 305 kilo marihuanapollen (om hasj mee te maken) en 422 kilo marihuana in beslag genomen. Op de erf werd ook hasj geproduceerd, geperst en verpakt. In totaal werd 17 kilo hasj aangetroffen, verpakt in kleine blokken van elk 100 gram. Naast de grootschalige productie van wiet hield de criminele organisatie zich dus ook bezig met de productie van hasj.

Ruim 100 camera’s

De plantage was uitgerust met een zeer geavanceerd beveiligingssysteem met ruim 100 camera’s, die beelden naar een controlecentrum met vier grote televisiemonitoren stuurden waar 24 uur per dag toezicht was.

Wapens en geld

Naast de drugs zijn twee luchtdrukwapens, een mes, twee stroomstootwapens en pepperspray in beslag genomen. Daarnaast werd 5.385 euro contant geld en een veelvoud aan computer- en audiovisueel materiaal in beslag genomen. Wat betreft het ingegrepen materiaal voor de teelt en productie van wiet, zijn er meer dan 1.500 groeilampen in beslag genomen, evenals een groot aantal oogstmachines voor toppen, pollenextractiemachines, airconditioningapparatuur en luchtbevochtigers.