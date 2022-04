Enorme wietplantage voor CDB-olie in Spanje vernietigd

Connect on Linked in

In Spanje is een enorm areaal aan landbouwgrond met wietplanten ontdekt. De plantage, op de volle grond, ligt in de provincie Navarra in het noordwesten van Spanje. In totaal zijn er 415.000 planten vernietigd die voor 30 miljoen euro verkocht hadden kunnen worden voor verwerking tot hasjolie (CBD). De Spaanse Guardia Civil schat dat na verwerking de oogsten 100 miljoen euro waard hadden kunnen zijn. CBD is olie zonder de THC die mensen stoned maakt maar is toch illegaal in Spanje.

Industrieel gebruik

Het onderzoek begon medio vorig jaar toen een agent een grote wietplantage ontdekte. Politiediensten in de steden Artajona en Olite gingen aan de slag en ontdekten in het buitengebied een areaal met een oppervlakte van 67 hectare. De persoon die verantwoordelijk was voor de teelt bracht de agenten ervan op de hoogte dat de bestemming het gebruik van hennep voor industrieel gebruik was, bijvoorbeeld om verpakkingsmateriaal te maken.

De verdachten hadden een groot industrieel magazijn in de stad Artajona ingericht, dat was uitgerust met een ventilatie- en temperatuursysteem voor het drogen van de planten.

Italië

De investering die de man had gedaan, evenals de eindbestemming van deze planten naar landen zoals Zwitserland of Italië, die bekend staan ​​om de verwerking van planten voor de productie van CBD-afgeleide producten, maakte hem verdachte. Toen in de loop van het onderzoek bleek dat een vrachtwagen geladen met gedroogde wiet naar Italië zou vertrekken werd die lading in beslag genomen.

De rest van de planten die nog niet waren opgehaald werden gekapt en vernietigd.

Er zijn drie mensen gearresteerd.