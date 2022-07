Enveloppen Belastingdienst gebruikt voor smokkel Spice naar gedetineerden

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De blauwe enveloppen van de Belastingdienst zijn gebruikt om er drugs mee te versturen naar gedetineerden. Dagblad van het Noorden schrijft dat gevangenissen in Friesland, Groningen en Drenthe daarom enkele weken terug hebben besloten Belastingbrieven niet meer als vertrouwelijk te behandelen. De blauwe enveloppen worden nu geopend en gecontroleerd, evenals reguliere post.

Gesprayd

Dagblad van het Noorden deed de ontdekking tijdens een onderzoek naar het toenemende gebruik van Spice binnen Nederlandse gevangenissen. Spice is een mengsel van kruiden met synthetische cannabinoïden. Dit zijn in het laboratorium gemaakte stoffen die een vergelijkbare werking in de hersenen hebben als THC.

De chemische vloeistof wordt op papier gespoten en is onzichtbaar, geurloos en niet te traceren met standaard drugstests. Velletjes papier worden gesprayd met Spice en per post naar gevangenen gestuurd. De gesprayde papierblaadjes worden vervolgens versnipperd en in tabak gerold en opgerookt.

2.000 euro

Volgens twee anonieme gevangenismedewerkers in Ter Apel levert een A4-tje met Spice 2.000 euro op. De twee gelden als landelijke deskundigen op het gebied van Spicegebruik binnen het gevangeniswezen.