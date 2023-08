Connect on Linked in

Een Rotterdamse, hoogopgeleide moeder van een voor drugshandel aangehouden zoon pleit voor de terugkeer van buurthuizen, meer ambulante jeugdzorg, met kortere wachtlijsten. Om meer hulp te kunnen bieden, zou ook de privacy-wet voor thuiswonende jongeren moeten worden afgeschaft. Ze zegt dit in een interview met RTV Rijnmond.

Cel

Marjolein (48) is een universitair opgeleide alleenstaande moeder, uit een bemiddeld gezin. Haar zoon komt in de problemen na de middelbare school. Met vrienden wordt hij voor het eerst aangehouden. Ze hebben behoorlijke hoeveelheden harddrugs op zak en moeten een nacht in de cel doorbrengen.

‘Moeder en zoon voldoen allebei niet aan het stereotype beeld van (ouders van) jonge criminelen en hun thuissituatie, zoals vaak wordt geschetst’, schrijft verslaggever Jelle Gunneweg van RTV Rijnmond zondag.

Fout

‘Waar zijn de ouders dan?’ Het wordt al snel geroepen als er weer nieuws is over jonge drugscriminelen of drugsuithalers in de Rotterdamse haven. Of: ‘Het zijn altijd die kansenparels uit Zuid die foute dingen doen.’ Marjolein ergert zich kapot aan dit soort reacties.

Ze heeft te doen met de jongeren zelf, die opgroeien in een grote multiculturele stad waar het wantrouwen regeert. ‘Zwart en wit worden door politici tegen elkaar opgezet. Handhavers pikken er ogenschijnlijk willekeurig groepen jongeren tussenuit. Overal hangen camera’s of ze filmen elkaar met hun mobieltjes. Jongeren lopen met messen en wapens rond, geïnspireerd door Scarface en Mocro Maffia. Er speelt zoveel, ze moeten altijd op hun hoede zijn.’

Pleidooi

Als moeder van een zoon die in de drugshandel belandde, houdt ze een pleidooi voor meer begrip bij buitenstaanders en minder schaamte bij ouders. Marjolein pleit voor de terugkeer van buurthuizen en uitbreiding van het ambulante jeugdwerk, zodat jongeren weer een veilige plek hebben om te chillen.

Ook de privacywet voor jongeren die nog thuis wonen moet volgens haar worden afgeschaft, (zodat politie ouders van meerderjarige kinderen mag informeren over overtredingen van de strafwet, CS). En er moet iets gedaan worden aan de wachtlijsten voor jeugdzorg zodat jongeren sneller geholpen kunnen worden. ‘Er valt nog een hoop te winnen en dat moeten we met elkaar doen. Ik heb me vaak genoeg een falende ouder gevoeld, dan kan je al die vooroordelen en weerstand er echt niet bij hebben.’

De naam van Marjolein in het artikel van RTV Rijnmond is gefingeerd.