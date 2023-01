Erfenis ‘Hertogin Kastanjeplein’ naar kinderen van zoon die haar vermoorde

Connect on Linked in

De erfenis van een Amsterdamse vrouw gaat naar de kinderen van de voor haar dood veroordeelde zoon. Dat heeft de rechter zo bepaald. Familie had hiertegen eerder bezwaar gemaakt. Dit meldt Het Parool dinsdag.

Dood

De bejaarde, dementerende Rietje Willms werd in 2016 dood aangetroffen in haar woning in Amsterdam, met een morfinetablet onder haar tong. Uit onderzoek bleek dat ze in korte tijd meerdere van deze tabletten had binnengekregen, terwijl ze die zelf niet nam.

Verdacht

Haar zoon Hans en zijn vrouw Susanna werden als snel verdacht, zeker toen zij werden afgeluisterd met de volgende woorden: ‘Zolang wij niet bekennen, weten hun niet wie het gedaan heeft.’ In een ander gesprek zei H. tegen een vriendin: ‘Ik heb haar vermoord.’

De pijnstillers werden later in de woning van het stel gevonden.

De twee kregen in eerste aanleg tien jaar cel voor doodslag. De vrouw werd in hoger beroep vrijgesproken.

Twee broers wilden het testament ongeldig laten verklaren, omdat hun moeder volgens hen onder druk was gezet en geïsoleerd door Hans, die ook haar financiën had overgenomen. Ook zou ze een medische stoornis hebben gehad, waardoor ze niet in staat was overwogen beslissingen te nemen.

Argumenten

De rechter bepaalde vorige week, zo meldt Het Parool, dat de erfenis naar de kinderen van dader Hans moet gaan. De argumenten van de broers zijn volgens de rechtbank niet genoeg aantoonbaar. De kinderen van de veroordeelde Hans kwamen ook met tegenargumenten. Vanwege zijn veroordeling kreeg zoon Hans de erfenis in elk geval niet.

De vermoorde Rietje Willms was de weduwe van een vastgoedeigenaar, die veel panden bezat aan het Amsterdamse Kastanjeplein. Zo kreeg zij de bijnaam ‘Hertogin van het Kastanjeplein’.