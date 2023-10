‘Erger dan beestachtig’: 24 jaar cel en tbs voor Rotterdamse ‘koffermoord’

Connect on Linked in

De rechtbank in Dordrecht heeft maandag 24 jaar cel en tbs opgelegd aan de 27-jarige Abdi B. uit Zwijndrecht, de hoofdverdachte van de Rotterdamse ‘koffermoord’. Twee andere verdachten krijgen 20 jaar cel wegens medeplegen van moord.

Op 29 juli 2021 kwam de politie af op een melding van een vechtpartij op een galerij in Zwijndrecht. Daarbij werd de toen 25-jarige Abdi B. aangehouden. Hij verklaarde ter plekke dat hij een levensdelict had gepleegd. De politie startte daarop direct een groot onderzoek. In de woning van de verdachte werden bloedsporen en een mogelijk moordwapen aangetroffen. Een slachtoffer werd niet gevonden.

Koffers in auto

Aan de hand van getuigen, camerabeelden en verklaringen van de verdachte werd op 2 augustus 2021 een auto aangetroffen in de Aalbersestraat in Dordrecht. In de Opel Meriva werden koffers met een stoffelijk overschot gevonden. Het slachtoffer was de 29-jarige Manuel Alvarez uit Zwijndrecht, die eerder als vermist was opgegeven.

Mogelijk gefolterd

Uit forensisch onderzoek bleek dat Alvarez op 28 juli 2021 in een woning aan de Zevenkampse Ring in Rotterdam-Zevenkamp met 19 messteken was vermoord en in stukken gezaagd. Zijn handen waren geboeid en er waren tekenen van mogelijke marteling op zijn lichaam gevonden. Nadat de man was overleden, werd zijn lichaam in stukken gezaagd. De lichaamsdelen zijn vervolgens verpakt in dichtgestreken strijkzakken die zijn verdeeld over twee zwarte koffers.

Bebloede spullen

In de slaapkamer van een medeverdachte werden twee reiskoffers, een duffelbag en drie vuilniszakken aangetroffen met daarin onder andere de volgende bebloede spullen: een handzaag, een laminaatzaag, twee messen, ducttape, tie-wraps, een jerrycan met bloed en trechters, een opblaaszwembadje, handboeien en een strijkijzer. Ook werden meerdere paren bebloede handschoenen, meerdere bebloede kledingstukken en meerdere paren schoenen aangetroffen in vuilniszakken.

‘Erger dan beestachtig’

De rechtbank stelt voorop dat het op zichzelf al gruwelijk is als een jong leven wordt beëindigd. Als dat gebeurt door geweld, kneveling, mogelijk marteling en door messteken is dat volgens de rechtbank ‘nog erger dan beestachtig’ te noemen. ‘En als dan vervolgens het dode lichaam ook nog wordt onteerd door dat in stukken te snijden en in verschillende koffers te stoppen, dan zijn er moeilijk woorden te vinden om de gruwelijkheid nog verder uit te drukken.’

Celstraffen

De rechtbank veroordeelt hoofdverdachte Abdi B. tot 24 jaar cel en tbs. Twee medeverdachten krijgen ieder 20 jaar cel wegens het medeplegen van de moord. Twee andere verdachten worden wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken voor het medeplegen van de moord. Wel krijgt één van hen één jaar cel omdat hij heeft geholpen om het lichaam van het slachtoffer te verbergen.

Over een motief voor de moord is nooit iets bekend geworden.