Ernstig gewonde na schietpartij in Eindhoven

In de vroege ochtend van zaterdag is tijdens een schietpartij in Eindhoven een 32-jarige man uit Eindhoven ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer was volgens de politie op bezoek bij een woning aan het Titanpad in het noorden van de stad. Drie kwartier na het incident heeft de politie een 26-jarige man uit Eindhoven en een 23-jarige man uit Veldhoven aangehouden.

Rond 05.30 werd het slachtoffer meerdere keren beschoten. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Een zoektocht door agenten resulteerde om 06.15 in de aanhouding van de twee verdachten op de President Steynlaan in Eindhoven. De politie benadrukt dat het onderzoek nog gaande is, mogelijk zijn er dus nog meer verdachten in het vizier.