(Ernstig) gewonden na schietpartijen in Rotterdam en Drenthe

In Rotterdam en in Drenthe zijn maandagavond schietpartijen gewest waarbij mensen gewond zijn geraakt. Het slachtoffer in Assen was ernstig gewond. In Rotterdam vielen er schoten op de Goudse Rijweg in Rotterdam-Crooswijk. Volgens de politie zijn daarbij twee personen lichtgewond geraakt. De daders zijn weggevlucht in de richting van de Crooswijkseweg. De politie zoekt naar twee donkergetinte jongens.

(Beeld JBMedia)

Assen

De politie heeft in Assen onderzoek gedaan naar een schietincident dat maandagavond rond 22.15 heeft plaatsgevonden. Dat gebeurde in de omgeving van de Noordersingel in Assen. Een 18-jarige man uit Beilen is ernstig gewond geraakt. De politie trof hem na een melding rond 23.15 aan op de Menning in Assen. Het slachtoffer is met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Getuigen

De politie zoekt naar drie jonge vrouwen en een jonge man omdat zij mogelijk belangrijke getuigen waren. Ze hadden scooter bij zich.

Er is mogelijk een conflict tussen twee groepen aan de schoten vooraf gegaan. Uit verder onderzoek moet dat nog blijken, en ook hoe het slachtoffer daarna op de Menning is terechtgekomen.