Etiënne U. was de lijfwacht van Klaas Bruinsma

Hij schoot een militair dood, werd lijfwacht van Klaas Bruinsma, waarna hij tot de top van zijn organisatie doordrong. Toch werd Etiënne U. later vrijgesproken van criminele feiten.

Etiënne Lambertus Maria U. (Paramaribo, 1954), Eutje voor intimi, belandde in zijn tienerjaren in de Lloyd-jeugdgevangenis in Amsterdam. In 1975 ging het goed mis, toen U. een dienstplichtige militair doodschoot. Tijdens zijn verhoor bekende hij diverse ripdeals en inbraken. Hij wordt veroordeeld tot vijf jaar cel plus TBS.

Na twee keer ontsnapt te zijn uit de Tbs-kliniek – en even zoveel keren weer te zijn teruggebracht – komt U. begin jaren tachtig vrij. Hij gaat aan de slag als lijfwacht van Klaas Bruinsma, maar weet zich in de loop der tijd een steeds meer vooraanstaande positie in de organisatie van de Dominee te verwerven. Als Bruinsma in 1991 wordt geliquideerd, is U. een van de mannen die de leiding van de organisatie op zich neemt.

Hij wordt dan al jaren in de gaten gehouden door de politie. Die constateert dat U. onder andere zaken doet met Johnny Mieremet, Sam Klepper, Henk Rommy en Charles Geerts. Kortom, de top van de toenmalige Nederlandse onderwereld. Uiteindelijk wordt U. eind jaren ‘90 opgepakt voor drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. In hoger beroep wordt hij vrijgesproken. Wel moet hij wegens belastingfraude 6 miljoen gulden betalen aan de Belastingdienst.

In de jaren negentig maakte regisseur Gerrard Verhage de speelfilm De Dominee, naar het gelijknamige boek van Het Parool-journalist Bart Middelburg over Klaas Bruinsma. U. zou de regisseur geld hebben geboden om zijn betrokkenheid bij het leven van Bruinsma uit de film te verwijderen en zijn naam niet te noemen. Mede daardoor werden de namen in de film gefingeerd. Verhage zou het geld overigens niet hebben aangenomen.