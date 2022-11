EU-rapport: spionage-software in Nederland gebruikt

Connect on Linked in

In een rapport van een commissie van het Europees Parlement staat dat het aannemelijk is dat alle lidstaten van de EU commerciële spionagesoftware hebben gekocht, ook Nederland, zo schrijft NU.nl. Zeker vier Europese landen misbruiken de software, aldus het rapport. In Nederland waren twee bedrijven die van november 2014 tot december 2016 banden hadden met NSO Group. Dat is de Israëlische maker van de bekende spyware Pegasus, waarmee wereldwijd op afstand iPhones van politici, activisten en journalisten werden gehackt.

Predator

Het Nederlandse ministerie van Defensie zou in 2019 plannen hebben gehad om een contract met WiSpear te tekenen, een bedrijf dat beschikt over de Predator-spyware. Het is niet bekend of het ministerie het contract daadwerkelijk heeft getekend en of het toegang kreeg tot de spyware.

Verdachte

De AIVD zou de Nederlandse politie hebben geholpen een verdachte in een misdaadzaak te vinden. Daarbij zou de dienst Pegasus hebben ingezet. In het rapport staat niet of dat inderdaad is gebeurd. De Volkskrant schreef in juni dat dit om Ridouan Taghi zou zijn gegaan.

Het rapport van de commissie is nog niet klaar, aan de definitieve bevindingen wordt nog gewerkt. In juni van dit jaar rees uit antwoorden op Kamervragen de suggestie dat de Nederlandse politie Pegasus had ingezet.