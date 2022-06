Europees drugsbureau: zorgen om Mexicaanse criminaliteit

Connect on Linked in

De toenemende activiteit van Mexicaanse criminelen in Nederland en België is zorgelijk, zo schrijft het Europese drugsinstituut EMCDDA. In de twee buurlanden produceren criminele organisaties synthetische drugs als crystal meth in samenwerking met Mexicaanse “koks” of Mexicaanse know-how.

Industriële schaal

Het EMCDDA stelt ook vast dat er geen sprake is van incidentele betrokkenheid van Mexicanen maar dat ‘Mexicaanse criminele organisaties’ steeds meer in Europa actief zijn.

Het Europese drugsagentschap schrijft in het jaarverslag 2022 dat er in Europa methamfetamine ‘op industriële schaal’ wordt gemaakt. Kleinschalige laboratoria lijken te worden vervangen door labs waar op veel grotere schaal wordt geproduceerd, voor de export.

Afghanistan

Het gebruik van methamfetamine in Europa was van oudsher geconcentreerd in Tsjechië en later ook in Slowakije. Verder wordt er in Baltische staten crystal meth gebruikt. Er zou nu ook in andere Europese landen iets meer worden gebruikt.

De EMCDDA vermoedt dat Europa inmiddels een grotere rol speelt in de productie van crystal meth op wereldschaal. Er zijn overigens ook aanwijzingen dat de productie in Afghanistan toeneemt, waarbij het via de smokkelroute voor heroïne naar Turkije komt.

In Afghanistan is één van de grondstoffen voor meth in ruime mate beschikbaar door de teelt van ephedra waar efedrine uit te winnen valt.