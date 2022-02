Europese actie tegen Albanese cocaïnehandel

Connect on Linked in

In zeven Europese landen heeft de politie invallen gedaan in een onderzoek naar Albanese cocaïnehandelaren. Volgens Europol was de actie gericht op ‘de meest actieve’ netwerken in de groothandel. Op meer dan tachtig locaties waren er doorzoekingen. De verdachten zouden cocaïne uit Latijns-Amerika hebben geïmporteerd naar verschillende Europese havens, en binnen Europa, middels vliegtuigen, schepen, auto’s en vrachtwagens. Onder meer in Spanje werd volgens Europol geld witgewassen.

Arrestatie

Meer dan 600 ambtenaren deden invallen, vooral in Spanje en België maar ook in Kroatië, Duitsland, Italië en Nederland. Vorig jaar werd er een gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT) opgericht tussen België en Spanje. De onderzoeken in Spanje begonnen in 2018 met de arrestatie van een hooggeplaatst lid van de georganiseerde misdaadgroep. Deze man zit nog steeds in voorlopige hechtenis.

Daarnaast werd bij Europol een Operation Taskforce (OTF) opgericht om onderzoeksbronnen en expertise te bundelen en het onderzoek internationaal te ontwikkelen.

Kroatië en Spanje

In België zijn onderzoeken gestart na de inbeslagname in september 2020 van drugs en grote hoeveelheden chemicaliën die werden gebruikt om cocaïne te produceren, te versnijden en op te slaan. Justitie wil grote hoeveelheden cocaïne die de afgelopen jaren in heel Europa in beslag zijn genomen in verband brengen met de verdachten.

Een reeks ondernemingen met daarin stromannen werd gebruikt om winsten wit te wassen, onder meer in Kroatië en Spanje. De verdachten reisden regelmatig naar Dubai, Mexico en Colombia.

In Nederland stond het onderzoek onder leiding van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie.