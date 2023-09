Europol: autodieven transporteerden grootscheeps naar West-Afrika

Connect on Linked in

In een Frans politieonderzoek zijn op 12 september dertien verdachten opgepakt die een internationaal netwerk van autodiefstal zouden hebben gevormd. Vanuit verschillende Europese havens transporteerden ze de gestolen voertuigen naar West-Afrika. Ook vanuit Nederlandse havens zijn auto’s vervoerd.

‘Coördinatoren’

De verdachten komen uit Frankrijk, Gambia en Senegal. De leiders hadden volgens Europol ‘coördinatoren’ in verschillende delen van Frankrijk aan het werk die bepaalde types auto’s moesten stelen. Er zouden ook minderjarigen aan het werk zijn geweest.

Vrachtcontainers

De gestolen voertuigen werden naar verschillende Europese havens gereden en daar verborgen in vrachtcontainers voor het transport naar West-Afrika.

Het onderzoek is gestart in de zomer van 2021. In totaal zijn in de periode van het onderzoek meer dan 170 voertuigen in kaart gebracht die vanuit Belgische, Nederlandse, Franse, Duitse en Spaanse havens zijn uitgevoerd naar Afrika.

Aan het onderzoek deed ook de Nederlandse, Duitse, Zwitserse, Zweedse en Spaanse politie mee.