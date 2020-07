Europol: gespecialiseerde autodieven gepakt

Connect on Linked in

Europol zegt dat er in Duitsland en Polen een georganiseerde en internationaal opererende groep autodieven is opgepakt die zich specialiseerde in stelen van auto’s in het duurste segment. De rovers stalen auto’s die waren uitgerust met een keyless go-systeem.

Startknop

Keyless go is het systeem waarmee een auto zonder sleutel kan worden gestart en van het stuurslot kan worden gehaald. Sensoren in de auto herkennen of er een sleutel in de auto aanwezig is, dan start de auto bij het drukken op de startknop.

Op 16 juli vielen de Poolse nationale politie en de Duitse autoriteiten binnen in verschillende panden en percelen.

34 auto’s

De groep wordt er nu van verdacht zeker 34 auto’s te hebben gestolen ter waarde van ruim 1,4 miljoen euro 1,4 miljoen. De diefstallen vonden vooral plaats in de Duitse regio Heilbronn. In november vorig jaar waren er al zeven mensen aangehouden. Twee Polen die volgens de politie de leiders van de bende waren zijn in mei en juni opgepakt in Noorwegen en Polen.

Boerenschuren

Bij de operatie van deze week zijn invallen gedaan in landelijk gebied in Polen. De auto’s werden daar naar boerenschuren gebracht en daar gestript. Er zijn duizenden onderdelen in beslag genomen waarvan de serienummers waren verwijderd. De onderdelen werden doorverkocht. Duitse experts hebben onderdelen weten terug te herleiden naar 13 gestolen voertuigen.

Er zijn bij de actie ook drugs, munitie en elektronische apparatuur die gebruikt werd voor de diefstallen, in beslag genomen.