Europol: ‘Marokkaans-Spaans-Duitse drugsorganisatie uitgeschakeld’

Connect on Linked in

De Guardia Civil en Europol zeggen in een groot internationaal onderzoek recent tien mensen te hebben gearresteerd. Onder hen is een Marokkaanse man die internationaal één van de meest gezochte personen zou zijn geweest. Het netwerk zou vanuit Spanje grote ladingen hasj en cocaïne hebben gesmokkeld naar verschillende Europese landen. De verdachten volgens de politiediensten gebruik van schepen met zeer krachtige (buitenboord) motoren die waren aangeschaft in Nederland. In totaal zijn in het onderzoek 27 mensen gearresteerd.

Barcelona

De eerste fase van het onderzoek klapte ongeveer een jaar geleden in Barcelona. De toen aangehouden verdachten zouden 117.000 kilo hasj en ruim 3.000 kilo cocaïne Spanje hebben binnengebracht. Rechercheurs brachten vervolgens de rest van het netwerk in kaart. Ze ontdekten dat er vanuit Spanje drugs werden gesmokkeld naar België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Eén van de inbeslagnames van cocaïne was in Tanger (Marokko): 1.355 kilo.

In totaal zijn in de tweede fase van het onderzoek nog eens 14 ton hasj, 5,1 ton cocaïne gepakt bij verschillende acties.

Top

De tweede fase van de actie was meer gericht op de bovenlaag van het netwerk. De Guardia Civil deed invallen op locaties in Barcelona, ​​Ceuta, Almería en Malaga, waar verdachten met Spaanse, Duitse en Marokkaanse nationaliteit werden aangehouden.

Onder hen is ook de advocaat van de Marokkaanse hoofdverdachte A. A., een man die gespecialiseerd is in zaken die verband houden met grootschalige drugshandel.

De Marokkaanse hoofdverdachten zijn afkomstig uit de Marokkaanse kustplaats Al Hoceima. Zij kennen elkaar al sinds hun kindertijd en werkten vanaf die tijd in de visserij, totdat ze in de loop der jaren in de hasjhandel stapten. Eén van de hoofdverdachten is F. A. A., die een jaar geleden al werd opgepakt. Zijn vermeende rechterhand (A. A.) zit nu ook vast.

Portugal

Volgens de Guardia Civil importeerde de groep clandestien boten en krachtige motoren uit Nederland. Die werden vervolgens naar een schip gebracht dat voor de kust van Portugal lag. Vanaf dat schip werden de boten ingezet om drugs op te halen en over te brengen van Marokko naar Spanje.

Drie vaartuigen zijn in beslag genomen. Verder legden de autoriteiten beslag op elf panden, vijf bedrijven, 36 luxe auto’s, de inhoud van 58 bankrekeningen en 12 luxe horloges. Daarnaast namen agenten 39 telefoons, een satelliettelefoon, acht computers, drie microfoonscanners en een geldtelmachine, en meer dan 1 miljoen euro in contanten, in beslag genomen.

Koeriers

Volgens de Guardia Civil werden de witwasactiviteiten en bovengrondse activiteiten van de groep aangestuurd vanuit Dubai. In Dubai werden verder met witgewassen geld extreem dure horloges gekocht die weer door koeriers naar Europa werden gebracht. Er zouden met drugsgeld ook verschillende luxe jachten zijn aangeschaft.

Bedrijven die onder controle stonden van de groep waren gevestigd in onder meer het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Ierland en Turkije.