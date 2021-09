Europol: Nederland en België epicentrum Europese cocaïnemarkt

Connect on Linked in

Nederland en België hebben Spanje verdrongen als epicentrum voor de invoer van cocaïne in Europa. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Europol en de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) over de cocaïnemarkt in Europa. Criminele organisaties maken veelal gebruik van de grote havens in Rotterdam, Antwerpen en Hamburg, waarbij ‘de rol van Nederland als transitzone wordt geconsolideerd’.

Nederlandse verdachten

Het rapport genaamd Cocaine Insights 1 meldt dat het epicentrum van de Europese cocaïnemarkt naar het noorden in verschoven. Tussen begin 2018 en eind 2020 had bijna zestig procent van de verdachten die gearresteerd zijn voor partijen cocaïne van 100 kilo en meer de Nederlandse nationaliteit. Het ging om in totaal 51 Nederlandse verdachten.

Albanezen waren de grootste groep met 266 opgepakte verdachten. Zestig procent hiervan was vooral betrokken bij de handel in kleinere partijen cocaïne van 10 gram tot één kilo. Van de 144 gearresteerde Marokkanen was 75 procent betrokken bij deze kleinere partijen.

65,6 ton coke

Europol meldt dat in 2020 in Antwerpen in totaal 65,6 ton cocaïne in beslag is genomen. De drugs kwamen vooral uit Colombia, Brazilië en Ecuador. De cocaïne werd het meest naar België verscheept, gevolgd door Spanje en Nederland. Het merendeel van de cocaïne die Antwerpen bereikt, is waarschijnlijk bedoeld voor organisaties die vanuit Nederland opereren, van waaruit de cocaïne verder wordt gedistribueerd naar andere Europese landen.

België rapporteerde eerder dat groepen van Marokkaanse en Albanese etniciteit, die betrokken zijn bij cocaïnehandel in de Antwerpse haven, hun rol bij de aankoop van cocaïne en het uitbouwen van contacten in Zuid-Amerika hebben uitgebreid.

Albanezen

Volgens Europol is de cocaïnehandel in Europa gewelddadiger, diverser en competitiever geworden. De versnippering van het criminele landschap in Zuid-Amerikaanse bronlanden heeft nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor Europese criminele netwerken om een ​​directe aanvoer van cocaïne te ontvangen, waardoor de tussenpersonen worden uitgeschakeld. Met name Albanezen hebben een prominente plaats veroverd in de groothandelslevering van cocaïne.

Het groeiende aanbod en de smokkel van cocaïne uit Zuid-Amerika komt vooral door het vredesakkoord tussen guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse regering.