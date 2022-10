Spanje: twee softdrugsorganisaties opgerold (UPDATE)

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie zegt in samenwerking met Europol en de politie in Servië een grote Servische criminele organisatie te hebben ontmanteld die grootschalig in softdrugs handelde. De groep opereerde in de Spaanse regio Levante, de kustregio bij Valencia. Er zitten elf mensen vast. Bij de operatie waren meer dan 300 Spaanse en Servische politieagenten betrokken. De Guardia Civil meldt 34 arrestaties in een ander groot onderzoek naar hasj- en wiethandel vanuit Spanje.

Februari

Het onderzoek naar de Servische organisatie begon in februari van dit jaar naar aanleiding van informatie die vanuit de Servische autoriteiten werd doorgespeeld.

Agenten deden invallen op veertien locaties waarbij in totaal 25 personen werden gearresteerd: 23 in de provincies Alicante, Barcelona, Tarragona en Valencia en twee in Servië. Meer dan de helft is na verhoor op vrije voeten gesteld.

Verder werden zes marihuanaplantages ontmanteld. Ongeveer 4.000 marihuanaplanten zijn vernietigd en 63 kilo vacuüm verpakte wiettoppen die klaar waren voor de export zijn in beslag genomen. De politie nam ook bijna 450.000 euro cash, vier auto’s, een geweer, drie nepwapens, een grote hoeveelheid scherpe munitie en drie luxe horloges in beslag.

In Servië witgewassen

De Spaanse politie zegt dat de groep de softdrugs verkocht in verschillende Europese landen en de winsten voornamelijk in Servië witwaste.

De hoofdverdachten waren bekenden van de politie omdat zij vroeger in verband zijn gebracht met grootschalige illegale wapenhandel.

De Spaanse politie noemt het opvallen dat de groep zeer hiërarchisch opereerde. De omzet schat de politie op twee miljoen euro per jaar.

Barcelona

Bij een operatie in de regio Barcelona zijn 34 personen gearresteerd en is 12,6 ton marihuana in beslag genomen. Verder werden 160.000 marihuanaplanten, een halve ton hasj, meer dan een kilo cocaïne en 45.000 euro in contanten in beslag genomen. De criminele organisatie was volgens de Guardia Civil gevestigd in Barcelona, maar had ook vestigingen in heel Spanje. Met de arrestaties is een onderzoek van twee jaar voltooid.

Go fast

In augustus 2020 werden in Vilafranca del Penedés twee voertuigen uit Malaga onderschept met 185 kilo hasj. Het transport werd uitgevoerd volgens de “go fast”-methode, waarbij een snelle auto vooruit wordt gestuurd om na te gaan of de route vrij is van politiecontrole. Een maand later volgde een inbeslagname van ongeveer 330 kilo hasj.

Onder de verdachten zijn Spanjaarden en mensen met Zwitserse en Turkse nationaliteit. Een belangrijk deel van de softdrugs werd verkocht in Zwitserland.