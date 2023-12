Europol: tien vuurwapenwerkplaatsen ontmanteld, ook invallen in Nederland

Connect on Linked in

De Europese politieorganisatie Europol heeft in Canada, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk tien illegale vuurwapenwerkplaatsen ontmanteld. Bij een grootschalige actie zijn tien verdachten opgepakt en ook 3D-printers gevonden waarmee vuurwapens werden gefabriceerd. Daarnaast zijn 70 vuurwapens, munitie en precursoren voor explosieven in beslag genomen. Ook in Nederland waren invallen.

Begin 2023 opende de Spaanse Guardia Civil een onderzoek naar de vervaardiging van illegale vuurwapens. Het onderzoek richtte zich op een groep verdachten die in heel Europa en Noord-Amerika specifiek gereedschap had gekocht om vuurwapens te vervaardigen of aan te passen. Sommige verdachten waren al eerder veroordeeld, onder meer voor wapendelicten.

3D-printers

Het onderzoek bracht verschillende illegale werkplaatsen voor de productie van vuurwapens aan het licht. In sommige gevallen gebruikten de verdachten zware industriële machines, zoals draaibanken en freesmachines, om de illegale wapens te vervaardigen. In andere gevallen gebruikten ze 3D-printers om enkele onderdelen te produceren die nodig waren om de vuurwapens te assembleren.

Invallen

De onderzoeksactiviteiten in de landen hebben de afgelopen maanden geleid tot vijftien actiedagen, waarbij naast twee invallen in Nederland ook invallen plaatsvonden in Canada (2), Duitsland (9), Ierland (2), Spanje (5), Zweden (1) en het Verenigd Koninkrijk (3).

Daarbij zijn in totaal tien arrestaties verricht: zes in Spanje, één in Zweden en drie in Groot-Brittannië. In Canada, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal tien illegale vuurwapenwerkplaatsen ontmanteld.

Wapens

In totaal werden 70 vuurwapens onderschept, waaronder aanvalsgeweren, 3D-geprinte semi-automatische machinepistolen, pistolen en kolomboormachines. Ook tasers, persluchtgeweren, kruisbogen, bajonetten en vlindermessen zijn onderschept, evenals ruim 37.000 stuks munitie, precursoren voor explosieven, buskruit en een granaatwerper. Daarnaast werden wapenonderdelen en componenten in beslag genomen, zoals geweerlopen, geluidsdempers en magazijnen.