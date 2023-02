Ex-agenten krijgen maand celstraf voor lekken informatie

Print This Post

De rechtbank in Almelo heeft twee ex-politieagenten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 34 dagen, en taakstraffen van 240 respectievelijk en 180 uur voor het schenden van hun ambtsgeheim en computervredebreuk. De mannen speelden informatie uit politiesystemen door aan anderen, over een periode van drie jaar. Eén van de twee deed dit ook naar personen die zich in het criminele milieu bevonden en onderdeel uitmaakten van een criminele organisatie.

Wietkwekerij

De rechtbank stelt vast dat de twee contacten onderhielden met (inmiddels ook veroordeelde) leden van de criminele organisatie en dat zij meerdere keren de politiesystemen raadpleegden. Bijvoorbeeld nadat een wietkwekerij was ontmanteld of over andere zaken waar de criminelen bij betrokken waren.

De advocaten stelden dat de twee zo nu en dan informatie hadden doorgegeven maar dat ze dat niet jarenlang voortdurend hadden gedaan.

Oogmerk

Het Openbaar Ministerie vond dat de verdachten ook deel uitmaakten van de criminele organisatie maar daarmee was de rechtbank het niet eens. De rechtbank vindt niet dat de twee werkelijk betrokken bij het oogmerk van de criminele organisatie: de wietteelt.

Justitie had tegen de ex-agenten tot een jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist.