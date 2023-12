Ex-bokser neergeschoten in Berlijn, schutter mogelijk met Nederlandse connectie

Connect on Linked in

In Berlijn is in de nacht van zondag op maandag een voormalige profbokser neergeschoten. Volgens Duitse media zijn de dader of daders ontkomen in een auto met Nederlands kenteken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als Ibrahim A. (29), hij raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.

Lietzenburger Strasse

De schietpartij gebeurde om 03.40 in het centrale stadsdeel Charlottenburg op de Lietzenburger Strasse. A. liep op straat en werd getroffen vanuit een rijdende auto. De kleine auto was donkergekleurd en had naar verluidt een Nederlands kenteken.

Er wordt gezegd dat A. minstens één kogel hem in de nek heeft geraakt. Op de plaats delict zijn drie patroonhulzen veiliggesteld.

Ziekenhuis

Gasten van een nabijgelegen hotel verleenden eerste hulp en waarschuwden de hulpdiensten. Ibrahim A. werd naar een ziekenhuis vervoerd en moest een spoedoperatie ondergaan.

De politie zocht massaal naar de daders en de auto, maar die werden niet gevonden.

Clans

Ibrahim A. zou wonen aan de Lietzenburger Strasse, dichtbij de Kurfürstendamm.

Hij bokste zijn laatste professionele gevecht in 2020. Hij zou contacten hebben in het Berlijnse criminele milieu van clans, groepen van Turkse, Koerdische of Libanese komaf.